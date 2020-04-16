DSE2020│楊潤雄：從來不敢說疫情受控　強調考試安排必需安全

教育局昨日（15日）宣布中學文憑試（DSE）將如期在4月24日開考，目標於7月22日放榜。教育局局長楊潤雄今日（16日）表示，從來不敢說疫情受控，但認為做好防疫措施，相信是安全；若對考生及考評人員有安全影響，仍有兩個後備開考日期，但有機會影響收生程序及大學開學日子。 至於今個學期是否復課無望，楊潤雄指要視乎疫情，相信今學期復課並非一定無機會，又指學生在這段期間停課不停學，相信不用改變暑假安排，補課安排則由學校自行決定。

教育局昨日（15日）宣布中學文憑試（DSE）將如期在4月24日開考。（資料圖片）

楊潤雄在新城節目《香樹輝King King傾》表示，一直與中學及大學界別商討處理方案，加上近日疫情發展，認為可如期4月24日開考，但坦言無法準確評估疫情，也從來不敢說疫情受控，若認為對考生及考評人員有安全影響，仍有後備方案。他稱，若考試最終要延遲至5月底或6月中，將影響收生程序，以及大學開學日子或有需要延遲一個月。對於近日確診數字跌至單位數，他認為疫情轉變好快，呼籲市民不能放鬆，仍要繼續戴口罩及保持社交距離，並認為考試屬低風險活動，考生不會聊天及考試時面向同一方向，座位之間相距1.8米，互相感染風險很小，希望在安全環境下開考。

他又表示，有向中學校長及老師了解學生看法，大部分意見指學生正準備考試，也願意接受這個挑戰，理解考生擔心考試是否安全，故考試設計以安全行先，只要戴口罩及跟足程序，例如去洗手間時分流，多做清潔，相信是安全。

至於部分體育考試取消，楊潤雄解釋個人技術、體能可繼續考試，但比賽形式這類群體項目則較難考，因會縮短人與人之間距離，游泳考試也要取消，承認會對部分考生有影響，但強調最重要是安全。

楊：復課不是一定無機會

被問到今個學期是否復課無望，楊潤雄指仍在評估，需考慮疫情發展及防疫物資等因素，相信今學期復課並非一定無機會。至於會否縮短暑假，他解釋，這段時間學生停課不停學，原則上不用改變暑假安排，部分學校或考慮學生進度而有其他安排，過去中四及中五生暑假有補課，估計今年補課時間或增加，但仍視乎學校實際需要。