新冠肺炎｜社聯調查：七成長期病患減少覆診、取藥 憂影響病情

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，基層生活受到影響。香港社會服務聯會（社聯）於上月進行一項調查，了解疫情下基層社交或精神健康、使用醫療服務等情況。 結果發現，七成長期病患減少覆診、取藥，甚至完全沒到醫院，當中一半擔心影響病情；另外，亦有六成半受訪者在疫情期間壓力增加，出現容易發怒、失眠等徵狀。

社聯一項調查發現，在疫情之下，有近九成人因失業、工作縮減等因素，導致收入大幅減少。（黃詠榆攝）

社聯於上月10日至31日，以問卷形式訪問5,918人。問卷當中分為四部分，分別為社交或精神健康狀況、子女照顧或學習、使用醫療或社會服務及就業部分。

六成長期病患者患感染 減少到醫院取藥

在使用醫療或社會服務方面，收到1,169份回應，約八成人患有長期病患，惟當中59.9%人因擔心受感染，減少到醫院覆診或取藥，更有10.9%人完全沒有到醫院或診所取藥。他們一半人表示對其病情有影響，擔心健康因此轉差。

另外，社交或精神健康狀況方面收到1,936份回應。調查結果顯示，67%受訪者在疫情間壓力增加，出現容易發怒、失眠等徵狀，當中一半人表示因為擔心受到感染。

７成學生網上學習遇困難

社聯亦調查了子女照顧或學習的情況，共收到1,675回應。結果發現，有77.5%人受訪者表示，子女學校要求學生進行網上學習，當中70.9%指參與網上學習時遇到困難，包括難以督促子女學習、追不上學習進度。

社聯建議，政府應加快於18區開設地區康健中心或社區康健站，以減輕醫療系統壓力，方便長期病患取藥。另外，亦建議政府加強有關精神健康的工作，照顧市民需要。