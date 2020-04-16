新冠肺炎｜社聯調查：近九成失業或工時大減　六成半疫情下壓力增

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，香港社會服務聯會（社聯）於上月進行一項調查，分別了解疫情下，基層就業、社交或精神健康狀況等情況。結果發現，有近九成人因失業、工作縮減等因素，導致收入大幅減少；另外，亦有六成半受訪者在疫情期間壓力增加，出現容易發怒、失眠等徵狀。

社聯一項調查發現，在疫情之下，有近九成人因失業、工作縮減等因素，導致收入大幅減少。（黃詠榆攝）

社聯於上月10日至31日，以問卷形式訪問5,918人。問卷當中分為四部分，分別為社交或精神健康狀況、子女照顧或學習、使用醫療或社會服務及就業部分。

在就業方面，收到1,138份回應，當中有86.6%受訪者因失業、工作縮減等因素，導致收入大幅減少，他們當中有一半家庭整體收入跌幅達5成或以上，更有三成人的跌幅達7成。若情況持續，有三成受訪者表示將無法應付生活開支。

社聯行政總裁蔡海偉指，雖政府已公布扶助多個行業，但失業人士未能直接受惠，且很多人不願意或不合資格申領綜援。他建議，政府應積極考慮失業保險或失業援助金制度。短期而言，則應進一步放寬申領綜援資格，為期半年。

另外，社交或精神健康狀況方面收到1,936份回應。調查結果顯示，67%受訪者在疫情間壓力增加，出現容易發怒、失眠等徵狀，當中一半人表示擔心受到感染。

至於使用醫療或社會服務方面收到1,169份回應，約七成人患有長期病患，惟當中六成人因擔心受感染，減少到醫院覆診或取藥，更有一成人完全沒有到醫院或診所取藥。