肺炎口罩｜奧成以獲政府資助促銷　商經局︰原則上批准申請未簽約

政府推出「本地口罩生產資助計劃」。《明報》今日（16日）報道，指其中一間獲政府資助一條生產線的口罩生產商「奧成有限公司」，近期在市面大量推出名為「V CARE MASK」的口罩，並以「榮獲香港特別行政區政府口罩生產線配額的首家公司」作宣傳，但同時政府至今未收到任何生產商供貨。 商務及經濟發展局回應表示，截至目前為止，「已原則上批准8條生產線的資助申請，並會與獲批資助的公司簽訂協議。在簽訂協議之前，政府至今尚未向任何公司發放資助或採購。」

商經局發言人表示，防疫抗疫基金下設立本地口罩生產資助計劃，申請公司須在其申請書中，提供可向政府供應獲認證口罩的目標日期，政府亦以此作為批核申請的其中一項準則。

生產商如未能在承諾目標開始日期前向政府供貨，可申請延期最多一個月，但如無特殊原因及具備充分理由，超過一個月的延期會令致獲批資助被撤銷。

換言之，獲批資助的生產線向政府出售符合認證標準口罩的實質日期，將取決於該生產線何時達致上述要求。

原則上批准資助8條生產線 簽協議前階段

當局指，政府至目前「已原則上批准8條生產線的資助申請，並會與獲批資助的公司簽訂協議。在簽訂協議之前，政府至今尚未向任何公司發放資助或採購。」

至於在政府資助計劃以外在本地生產的口罩，包括在資助計劃協議簽訂前相關公司生產的口罩，或由屬同一公司但沒有獲得資助的生產線生產的口罩，生產商可自行決定其檢測認證、售賣或其他安排。

不過所有在港售賣的口罩，無論是否在港生產或有否獲得政府資助，都必須符合相關法例要求，例如《商品說明條例》和《消費品安全條例》。

發言人指，政府一直關心長者和弱勢社群購買口罩困難，迄今已將350萬個各界捐贈予政府的口罩，轉贈予非政府機構，派發予長者和弱勢社群，轉贈行動仍會繼續進行。

《明報》報道指，奧成有限公司上月獲政府資助1條生產線，投產後要向政府每月提供200萬個口罩，政府至今未收到供貨。惟市面上有大量由奧成生產的「V CARE MASK」口罩，並以「榮獲香港特別行政區政府口罩生產線配額的首家公司」作宣傳，每盒口罩在市面售零價由240至300多元不等。