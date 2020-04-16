學生涉深水埗藏鐳射筆　今被加控暴動罪　控方擬與另一案合併

去年8月25日荃葵青遊行後，示威者晚上轉往深水埗一帶集結。警方早前控告一名學生於深水埗攜帶鐳射筆，近日再落案起訴9男1女非法集結。兩案今（16日）於九龍城裁判法院提堂，控方對學生加控暴動及非法集結罪，並擬將兩案合併。辯方就投訴數名被告遭警員毆打，更有人被打到骨折。眾人暫時毋須答辯，兩案同押後至6月5日再訊，以待準備合併及轉介區域法院的事宜，期間所有被告獲准保釋。

被告蔡子聰（20歲，學生）原被控去年8月25日在九龍欽州街至長沙灣道交界管有2支雷射筆，並意圖作非法用途使用。控方今修訂字眼，指他管有2個可發出鐳射光束的裝置。此外，控方再加控兩罪，指他同日下午在荃灣楊屋道參與暴動，並於同日在深水埗警署和長沙灣道交界附近的欽州街非法集結。

有被告投訴被打至流血 拖延送院

辯方投訴警方拘捕第一及第三被告時毆打兩人，其中第三被告更被打至骨折；兩人被捕後在警車上再遭警員動武。此外，第四被告的代表大律師亦指，警方拘捕第四被告時將他打至流血，其後又拖延送院。

控方申請將兩宗案件合併，蔡子聰的代表大律師表示反對。裁判官指出新增的控罪涉及荃灣的事件，質疑被控於深水埗犯案的10人是否亦要就荃灣的事件出席聆訊。她認為可將荃灣的控罪獨立成案，而深水埗事件則可一併處理，兩宗案件的辯方律師均不反對此做法。

裁判官最終留待區域法院決定是否將案件合併，兩案同押後至6月再訊。蔡子聰續以原有條件保釋，另外10人則以3000至4000元保釋，期間不可離港，須守宵禁令、每周往警署報到一次及居於報稱地址。

案件編號：KCCC253、594/2020