新冠肺炎・最新｜連續八日無本地個案　徐德義：不能掉以輕心

本港新型冠狀病毒肺炎疫情回緩，昨日（16日）只新增一宗確診個案，以及一宗初步確診個案，是連續第五日個案維持單位數，累計個案1018宗。中學文憑試DSE下周五開考，能否保持低感染數字，是關注焦點。

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲見記者。

徐德義：截至昨日香港累計1018宗個案，連續五日新增個案單位數，最後一宗本地確診是4月9日，有初步回落，是全體市民努力。希望盡早識別，加大化驗室化驗深喉睡液，目前8%的確診是來自私家醫生送的樣本，樣本7000個，陽性比例1.3%，相對較高，病徵可以好輕微，呼籲任何不適去急症室外，若去私家醫生求醫時，可商討旅遊史等再決定是否送樣本。

疫情發展是長久戰，有一定波動及不可預測，早前實施任何保持社交距離、減低社交接觸到措施，不能在短期改變。群組個案或密切接觸者，有滯後出現，從第一個到最後一個，可能超過兩星期確診，不能掉以輕心。數字回落外，亦不能降低警覺性和危機感。新的個案，甚至大型群組個案可以很突然，政府會留意本地及海外疫情走勢，不同政府新的決定，以及市民的反應。

在長假期，條例生效情況下，有市民放鬆了，是令我們擔心的。會適時調節再公布。限聚令的日子到4月23日，仍在檢視情況發展，適當時候會公布。

張竹君：今日新增4宗確診，編號為1019至1022，三女一男，均為英國回港，其中三人是學生。

新增的3宗確診，昨日乘搭同一班機從英國回港，在亞博館化驗後確診。

另外#1022，20歲學生，3月21日返港，在香港遨舍衛蘭軒酒店隔離完成後，返回鰂魚涌康怡花園家中幾日，有在社區活動。4月11日頭痛，去過超市、太古城，13日到養和醫院求診，14日留深層唾液，今日確診，在東區醫院留院。他回港時無強制留唾液，潛伏期亦比較長，但患者警覺性高，有不舒服就去求診。他的病毒量偏低，可能較早前感染。個案界定為可能本地感染，但在英國感染機會大。

現在所有人在機場來港，都要交深喉唾液樣本，只是看看是否等有結果才回家。

庾慧玲：今日最多人出院。

【08:00】截至周五（17日）上午8時，全國確診病例83803宗，累計死亡人數3352人，疑似病例63宗，治癒病例78558宗，累計境外輸入1534宗；在重災區湖北，累計67803宗，死亡總數3222人。

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