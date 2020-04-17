17歲男5日非禮11女生　專家指犯案與情緒病無必然關係　判教導所

百佳超級市場理貨員趁同區一中學的女學生，到其超市或附近的便利店購物時，摸對方的臀部，涉案達11名年齡介乎15至17歲的事主。他今（17日）就16項非禮罪接受判刑，法官引述專家報告指，被告犯案與其躁鬱症無必然關係，同時認為被告行為令事主受驚嚇及困擾，判被告入教導所，並勸他要好好珍惜接受教化的時間。

17歲的百佳理貨員在區域法院承認16項非禮罪，被判入教導所。(資料圖片)

重犯機會屬中等

法官判刑時指，被告的心理報告顯示其躁鬱症與本案沒有必然關係，而他有中度的重犯風險，相信被告接受心理治療可減低其重犯機會。法官斥被告為一己私慾，令事主遭受到驚嚇及困擾。

官著被告感激母親

法官終考慮到被告案發時17歲，沒有案底，而且獲家庭支持，認為判處教導所可兼容阻嚇及教化。法官亦勸被告好好珍惜接受教化的時間，相信他可改善自己的心態，並著他要感激母親。

全部事主被侵犯時均穿校服

案情指，被告於去年2月22至27日，在馬鞍山的超市、便利店及快餐店，先16次摸臀非禮11名就讀同一所中學的女生，她們年齡介乎15至17歲，事發時全部身穿校服，多名事主向老師透露被侵犯，而其中一名事主Z告知家人後，決定報警。

被告被捕後，在警誡下稱：「阿sir，我一時衝動衰咸濕，用手摸咗個學生妹屁股一下，俾次機會喇，無下次。」

案件編號：DCCC739/2019