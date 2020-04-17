逃犯條例｜記者稱遭警員妨礙採訪　認為警未履行憲制責任求覆核

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

香港記者協會指自去年反修例運動中，警員多番妨礙記者採訪，甚至使用不必用的武力。記協指，警方未能履行憲制責任的要求配合傳媒採訪，提出司法覆核。案件今(17日)在高等法院審理，記協的律師指，記者有權在示威現場採訪，但遭警員武力對待。認為警員應在示威現場分辦記者和示威者，並在行動前和記者溝通。

香港記者協會主席楊健興。(盧翊銘攝)

+4
+3
+2

申請人為香港記者協會，答辯人為香港警務處處長和律政司司長。

未作威脅行為被噴胡椒噴霧

代表申請人的資深大律師戴啟思陳詞指，記者有權在示威現場採訪，不應成為警員的目標。

他續指，根據記協的供詞和錄影片段，顯示有警員使用催淚彈、警棍、胡椒噴霧等時，未有跟從指引。如指引指若有人反抗時，警員才可使用胡椒噴霧，但有片段顯示，記者在示威現場未有做出威脅的行為，亦遭噴胡椒噴霧。

有線記者遭防暴警用盾牌撞跌　記協主席楊健興：警員敵視記者
【逃犯條例】記協：警認行動或影響採訪　促嚴懲刻意傷害傳媒警員
【1.19】記協譴責警向記者噴椒、鏡頭前展示身份證　促加強約束　
【拆禮物日】便衣警查《立場》記者向鏡頭展示身份證　記協譴責

用武力阻採訪屬不合法

戴啟思強調，若警員目的要阻礙記者採訪而使用武力，其行為便屬不合法。他又指，警員應分辨示威者和記者，而現場記者都戴上頭盔和穿上背心。而警員行動前，亦應與在場的記者溝通。法官周家明曾問及，除了戴上頭盔和穿上背心，示威現場如何分辦何人是真正的記者，戴啟思回應指一般而言，現場的記者都會掛上記者證。

案件編號： HCAL 2915/2019

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。