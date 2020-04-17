逃犯條例｜記者稱遭警員妨礙採訪　認為警未履行憲制責任求覆核

香港記者協會指自去年反修例運動中，警員多番妨礙記者採訪，甚至使用不必用的武力。記協指，警方未能履行憲制責任的要求配合傳媒採訪，提出司法覆核。案件今(17日)在高等法院審理，記協的律師指，記者有權在示威現場採訪，但遭警員武力對待。認為警員應在示威現場分辦記者和示威者，並在行動前和記者溝通。

香港記者協會主席楊健興。(盧翊銘攝)

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申請人為香港記者協會，答辯人為香港警務處處長和律政司司長。

未作威脅行為被噴胡椒噴霧

代表申請人的資深大律師戴啟思陳詞指，記者有權在示威現場採訪，不應成為警員的目標。

他續指，根據記協的供詞和錄影片段，顯示有警員使用催淚彈、警棍、胡椒噴霧等時，未有跟從指引。如指引指若有人反抗時，警員才可使用胡椒噴霧，但有片段顯示，記者在示威現場未有做出威脅的行為，亦遭噴胡椒噴霧。

用武力阻採訪屬不合法

戴啟思強調，若警員目的要阻礙記者採訪而使用武力，其行為便屬不合法。他又指，警員應分辨示威者和記者，而現場記者都戴上頭盔和穿上背心。而警員行動前，亦應與在場的記者溝通。法官周家明曾問及，除了戴上頭盔和穿上背心，示威現場如何分辦何人是真正的記者，戴啟思回應指一般而言，現場的記者都會掛上記者證。

案件編號： HCAL 2915/2019