及時雨職員串謀以4百萬投得銀主盤　官斥破壞遊戲規則　判社服令

及時雨信貸3名時任及前任職員被指與一名拍賣公司董事串謀，在西貢一銀主盤的拍賣會上，令一名及時雨職員能以400萬的價錢投得丁屋單位。法官今（17日）判刑指，案中被告破壞拍賣會的遊戲規則，事主沒有即時損失，只是失去買荀盤的機會，認為此案較一般騙案情節輕微，考慮到各人的求情及已還押2個多月，決定就串謀詐騙罪判處眾人240小時社會服務令。

首被告黃麗敏。（呂樂謙攝）

4名被告為及時雨信貸有限公司的時任貸款女文員黃麗敏（33歲）、經理孫立基（49歲）、前助理總經理戎文碧（44歲），以及環亞物業拍賣有限公司獨資董事兼股東曾傑俊（54歲），他們早前被裁定串謀詐騙罪成。

首兩名被告為未婚夫婦，第三被告為兩人的朋友。而及時雨則為環亞的其中一位客戶，合作逾10年。他們被控於2017年2月2至23日期間，一同與其他人串謀詐騙有意購買西貢大埔仔村某2樓連天台物業的買家，目的是讓黃麗敏以400萬投得該物業。

事主失購買「荀盤」機會

法官判刑時指，雖然事主沒在事件中受到即時損失，只是失去一個購買「荀盤」的機會，但公開競投應屬公平公正，若有人破壞拍賣活動的遊戲規則，將會令人對拍賣失去信心，不過相較於其他詐騙案件，本案屬情節較輕的案件，考慮到被告的求情、還押已兩個多月等因素，認為社會服務令刑罰，已達到寬嚴並濟、恩威兼施的效果。

案件編號：DCCC252/2019