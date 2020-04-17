【新冠肺炎】8%確診個案由私家醫生檢測　海外回港人士陽性率最高

本港新型冠狀病毒疫情回緩，今日（17日）新增四宗確診個案，是連續第五日單數人數確診，累計宗數1022宗。食物及衞生局副局長徐德義稱，現時疫情有初步回落跡象，有賴防疫措施和市民持之以恆合作。 他又說，在所有確診個案當中，有8.3%由私家醫生或私家醫院進行病毒檢測後轉介。現時私家醫生己作約7000次病毒檢測，陽性比例為1.3%，他形容數字是「相對高」。而陽性比例最高的檢測群組是有病徵的海外回港人士，陽性率達7.5%。

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食物及衞生局副局長徐德義稱，今日是連續第五日單數人數確診，而最後一宗本地個案出現在4月9日。他形容現時疫情有初步回落跡象，全靠防疫措施及市民持之以恆合作。他強調，新型冠狀病毒肺炎的病徵可以很輕微，他呼籲市民如有任何不適，應盡快到急症室、普通科門診或私家醫生求診，並徵詢醫學意見。

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海外回港人士檢測陽性比例最高

徐德義說，在所有個案當中，有8.3%由「加強化驗室監察計劃」的私家醫生或私家醫院進行病毒檢測後轉介。現時私家醫生己作約7000次病毒檢測，陽性比例為1.3%，他形容數字是「相對高」。他又說，陽性比例最高的來源是機場及北大嶼山醫院，為有病徵的海外回港的人士進行檢測，陽性率達7.5%；其次是符合衞生署呈報準則的人士，陽性率為4.8%；私家醫生排名第三。

徐德義表示，有不少病徵輕微的患者傾向選擇到就近的私家醫生求診，他認為私家醫生進行檢測的計劃值得繼續優化。他續稱，現時交樣本的途徑已變得方便，譬如患者可將樣本交到衞生署轄下診所，亦有私家醫院收費上門收樣本，希望未來有更多私家醫生願意參加。