新冠肺炎│每關檢測4款外科口罩含菌量超標　3男1女被捕

新冠肺炎疫情持續，香港海關今（17日）呼籲市民馬上停用4款無標明產地的外科口罩。測試結果顯示，涉事口罩的含菌量超出標準上限。海關今分別於銅鑼灣、北角及上水的4個零售點，包括藥房、雜貨鋪、日用品店及水果攤檔執法，3男1女被捕。 海關呼籲，商戶如有出售，亦應立即下架。連同今次公布的4款外科口罩，海關於過去約一個月內，已先後兩次公布合共8款因含菌量超出標準上限而涉嫌違反《消費品安全條例》的外科口罩產品。

涉事4款無標明產地的外科口罩

無標明產地 每盒最貴賣280元

海關昨（16日）接獲最新一批24個由試購所得外科口罩樣本的化驗報告。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中4款樣本的細菌菌落總數，分別超出標準上限的0.2倍至1.35倍不等，涉嫌違反《條例》。



涉事四款外科口罩均為59片盒裝，售價介乎150元至280元。四款產品的包裝均沒有標明產地，初步調查相信產品來自東南亞及西亞國家。



海關於知悉化驗結果後，隨即部署執法行動，今日在4個分別位於銅鑼灣、北角及上水的零售點，包括藥房、雜貨鋪、日用品店及水果攤檔採取行動，拘捕4名負責人，未有再檢獲該4款懷疑含菌量超標外科口罩。



被捕人士包括3男1女，年齡介乎34至54歲，目前正被扣查。海關將就涉案4款外科口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。



除搜查涉案的4個零售點外，人員今日亦同時巡查全港多個零售點，暫未再發現有涉款外科口罩出售。海關正深入追查涉案外科口罩的來源，不排除會有更多人被捕。

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海關今年1月底起開展代號「守護者」的全港性大規模特別行動，全面巡查、試購及檢視於全港各區出售的外科口罩，並把試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試。目前已經試購超過160款外科口罩樣本作含菌量測試，並已就110個樣本完成含菌量測試，當中103個樣本合符含菌量標準。