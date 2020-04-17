記協指警礙採訪｜警：已作出配合　例如有舉行記者會

香港記者協會指反修例運動中，警員妨礙記者採訪和使用不必用的武力，因而提出司法覆核。案件下午在高等法院續審，警方的代表陳詞，指記協的投訴尚未經查證，即使屬實，也難以斷言是警方制度性的缺陷。警方的代表強調，有採取措施協助配合記者採訪，例如有舉行記者會，警方的代表覺得，記協的申請似是要法庭就警方應如何對待記者訂立指引，對此，警方並不同意。法官聽取陳詞後，押後以書面頒布裁決。

記協的代表律師今向法庭指，不少記者去年在採訪示威活動時，沒有作威脅性行為，亦遭噴胡椒噴霧。圖為記協主席楊健興。(盧翊銘攝)

申請人為香港記者協會，答辯人為香港警務處處長和律政司司長。

代表答辯人的資深大律師孫靖乾一方回應指，申請人的指控是來自記者的供詞，未經調查。記協需先要確立該些供詞的說法屬實，惟司法覆核案不適合作事實裁斷。即使說法屬實，也難以斷言是警方制度性的缺陷。

警方稱有開記者會等配合工作

孫靖乾又補充，單是去年6至10月間便有約400次涉案的大型公眾活動，當中涉及的人數、警方所採取的做法等均有不同。孫又指，警方有採取措拖配合記者採訪，如開記者會等。孫認為，記協似是就警方如何對待記者，要求法庭訂立指引，但警方不同意此做法。

若有人用暴力需作驅散

對於記協指，警員使用武力時未有分辨示威者和記者。孫強調要視乎情況，又舉例指，若示威者中有人使用暴力，現場警員需作出驅散並使用催淚彈，現場的示威者和記者也自然受波及。

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事件至今未有警員被紀律聆訊

代表記協的資深大律師彭耀鴻回應時指，相關示威活動由去年6月開始，至今已10個月。惟從未有警員被紀律聆訊，反而已有數千以計的示威者因此被捕和被檢控。對於警方指，已有措施協助配合記者採訪，彭耀鴻反指，在這些措施下，仍然有對警員的投訴。

警員未展示編號覆核部份6月聆訊

記協除了投訴阻礙記者採訪外，亦質疑警方不展示編號，以及警員的投訴機制。而是次聆訊只處理第一項議題，其他議題將和其他相類的案件，於6月一併處理。

案件編號： HCAL 2915/2019