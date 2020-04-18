新冠肺炎．最新｜增2宗確診　英返港4歲女童染疫　連續7日個位數

新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，連續6日錄得單位數增長，昨日（17日）新增的4宗個案，均由英國回港，累計1,022宗，半數已治癒出院；衞生署昨指，由本月9日之後，持續至昨日共8日未有新增本地個案。 「限聚令」將於下周四（23日）午夜屆滿，當局表明是否延長不能單看幾日間確診數字回落，專家也傾向再延長一段日子，若要28日沒有本地個案，即需再看多三星期。

【16:44】張竹君說，現時無病徵的歐美抵港人士必須到亞博等候深喉唾液結果，另外其他地區返港人士則只限上午抵港航班須到亞博，原因是考慮過容量、感染風險及人流管理，因為如果抵港人士要過夜，翌日又有航班抵港，只檢測早上航班是較好。現時亞博採樣中心可容納400人等候，如多於此數目，會安排非歐美返港人士回家等候結果。

此外，下周一（4月20日）開始，衞生署試行向所有抵港人士派深喉唾液樣本瓶，以便他們在亞博或家居檢疫初期首次檢測結果呈陰性後，直至家居檢疫14日屆滿時再提交樣本作檢測，即前後檢測兩次，以找出無病徵人士的陽性比率。

新冠肺炎｜醫管局亞博檢測中心明起停運 有病徵入境者直送急症室

【14:40】庾慧玲表示，亞博檢測中心明天會停止運作。她指因應近日亞博使用量低，由每日10宗以下，或者廿多宗、30宗不等。醫管局會與消防處、衞生署協調，抵機場人士由救護車送醫院。

【16:34】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增2宗個案，分別是4歲女童及29歲男子，均有外遊，累積個案至1024宗(包括一宗疑似)。

新確診的#1023患者，女童於2月11日至4月10日到過英國，是第994宗個案的女兒,，現於瑪麗醫院留醫，由隔離營送院；

#1024男患者在菲律賓讀書在4月17日回港。

新冠肺炎│英國返港 母機場確診 4歲女由父陪入檢疫中心亦染疫

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，今日有35名確診病人出院。另外，公立醫院現有450病人留醫，其中9人危殆，7人嚴重，434人穩定。

【16:14】醫院管理局表示，隨着入境人數持續減少，為重新集中人手於醫院提供服務，亞洲國際博覽館內的檢測中心明日（4月19日）中午12時起停止運作。

早前為應對大量從歐美入境人士，3月20日開始醫管局在亞洲國際博覽館和北大嶼山醫院設立臨時檢測中心，為有上呼吸道感染徵狀的入境人士安排檢測，以盡快識別2019冠狀病毒病確診人士。由4月5日開始，有關檢測服務由亞洲國際博覽館內的檢測中心統一處理。明天起，亞博檢測中心將停止運作。醫管局發言人說：「醫管局重大事故控制中心會與衞生署緊密聯繫，將有上呼吸道感染徵狀的入境人士、進行家居檢疫的人士或確診個案的密切接觸者等，分流到不同公立醫院急症室接受檢測。有關人士可能需要在急症室的分流檢測站等候測試結果，一般需時數小時。」

截至昨日（17日），在兩個檢測中心收集的超過1 400個檢測樣本中，有大約100宗確診個案。透過即時進行檢測及提供化驗結果的流程，合共減少了1 300人入院的需要，公立醫院可以更集中運用隔離設施接收確診個案。

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【15:45】繼城市大學校長郭位昨晚（17日）宣佈他及副校長5月起至今年年底捐出一成薪金後，香港大學、教育大學、理工大學、公開大學及嶺南大學今日（18日）均公布，校長及副校長將捐出為期一年的一成薪金，支援有需要的學生，比城大捐多四個月。

當中港大宣布成立「抗疫援助基金」，協助有需要的學生及社會人士，初步目標籌集1,000萬港元，由港大校長張翔與五名副校長帶頭捐助一成薪金成立。

新型肺炎│六間大學校長副校捐一成薪酬助學生 最長為期一年

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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昨日總覽：新冠肺炎・4.17｜確診個案增至1022宗 周日起再加強入境檢測

新冠肺炎｜今四宗個案均由倫敦返港 三患者同乘維珍VS 206航班

新冠肺炎｜加強入境檢測 周日起坐上午航班抵港者須留亞博等結果

新冠肺炎｜新增4宗全屬英國返港個案 徐德義：有初步回落跡象

▼限聚令升級延長▼

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【11:00】資訊科技巨頭美國蘋果公司及Google利用用戶數據，分別整合63個及131個國家及地區的居民出行紀錄，但未有包含中國內地。香港在1月22日錄得首宗新冠肺炎個案。蘋果的數據反映香港人在1月下旬便減少出行，較其他疫情較嚴重的地區如英國、美國、意大利等，在3月初至中旬才減少出行，足足早了一個半月。

新冠肺炎│蘋果Google整合民眾出行數據 港人1月已大減社交

【10:00】新型冠狀肺炎疫情持續，人人加強衛生意識，愛車如命的一眾車主亦不例外。許大樁（John）自小已是汽車發燒友，中學畢業後，不斷進修相關課程，十年前成功創業做老闆。他指，公司2月初，推出車廂殺菌消毒服務，隨即收到大量查詢，一個月已有30宗訂單。

新冠肺炎｜汽車發燒友進修創業做老闆 近月推車廂消毒月接30訂單

John現時珍藏超過十輛私家車，包括歐洲及日本汽車品牌，更有開蓬跑車款。（受訪者提供）

【09:40】教育局局長楊潤雄今日表示，暫未有確實復課日，將視乎疫情及學校準備情況，考慮安排分階段復課，料由高年級中學生（中四、中五）優先復課，因「食飯在現時疫情下屬較高危活動」，或會安排只上課半天。詳細安排會與學界商討。

肺炎停課｜楊潤雄：中學高年級學生或先復課 研初期上課改半日制

【09:30】中學文憑試將於下周五（24日）正式開考。教育局局長楊潤雄今日表示，約九成試場已達1.8米座位距離、亦備有少量口罩供不時之需，惟聆聽考試須遷就儀器接收，個別試場座位安排會與筆試不一。

他提醒考生不能因擔心疫情而拒絕應考，否則不會獲安排以校內成績評核，但他建議考生現時起每日測量體溫，觀察身體情況，若發現體溫偏高宜及早求醫檢查原因，如非患傳染病者，可領醫生證明申請如常參與考試。

DSE2020│楊潤雄：九成考場達1.8米距離 籲考生即日起每日量體溫

【09:10】醫管局主席范鴻齡今天表示，如未來公立醫院二線病床都爆滿，當局就會啟用一些社區康復隔離設施，他沒有透露選址，但稱會選擇現有的政府物業，又指有三個考慮條件，一是該設施不會影響到社區；二是移送病人時是安全；三是醫護人員交叉感染風險低。被問到會否選擇火炭駿洋邨，他指目前仍希望把康復中病人與檢疫人士分開，另選址亦希望與民居有一定距離，不會令市民覺得有風險。

新冠肺炎｜醫管局研康復中病人送社區設施 范鴻齡提三個考慮條件

【09:00】政府分別在2月及上周宣布兩輪的「防疫抗疫基金」，當中包括創造職位的措施，料總開支約為60億元。當局強調大量畢業生在尋求就業機會上有很大困難，故創造職位有迫切需要。然而根據當局提交予立法會文件，所創造職位中僅得逾200個是為應屆畢業生提供，為列舉例子中數目最少。

有學者認為措施對應屆畢業生幫助不大，反映政府推出政策時「將層次擺到好高，實際出到嚟同目標差好遠」。

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【互動圖表】剖析2875億抗疫基金 派一萬元佔25% 有行業獲過百億

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