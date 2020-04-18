醫管局研3大方法消毒重用N95　與港府洽在港生產裝備可行性

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，公立醫院醫療裝備數量不充裕，醫院管理局行政總裁高拔陞今天（18日）在電台節目承認，醫管局有研究用紫外光燈、雙氧水等消毒及重用N95口罩的方法，但技術複雜，亦需視乎可否大量消毒，醫管局亦有研究本地生產的納米口罩的可行性。醫管局主席范鴻齡則指，本港缺乏本地生產的醫療物資，當有重大疫情發生時就會出現供應問題，醫管局會與政府商討日後在本地生產部份裝備的可能性。 另外，高拔陞指出，醫管局正逐步恢復非緊急服務，例如電腦掃描、磁力共振等放射診斷服務。

高拔陞表示，有大學研究消毒N95以供重用的技術，例如用紫外光燈，雙氧水、焗口罩等物理及化學方法，但技術複雜，需確保口罩在消毒後沒有變型，效果亦沒有減低，另亦需考慮是否可以大規模消毒，消毒完如何配對到該口罩的使用者。他稱，有本地研發商製納米口罩，醫管局正積極研究可行性。

范鴻齡：應研究本地生產醫療裝備

范鴻齡則指，醫管局對於醫療物資及設備有依賴性，依靠向內地、外國購買，但沒有預計到當發生災難性事件時會突然沒有供應，因此會與政府商討，日後在本地生產部份裝備的可能性，「太平盛世時一定貴過內地，但唔好諗錢，因為呢啲係策略性物資。」他亦指，醫管局亦會檢討呼吸機等設備及藥物供應的問題，他指香港沒有藥廠，另外雖然醫管局有過千部呼吸機，但也需檢討日後的供應問題。

他又透露，雖然醫管局有700億元預算，但沒有經費投放在科研方面，早前想試用新藥時發現沒有資金，最後需靠私人捐款，「短期就可以，但長遠點？」

高拔陞、范鴻齡今天出席商台節目。（商台提供）

另外，高拔陞稱，由於疫情緩和，醫管局正逐步恢復非緊急服務。他指，相信病毒不會在短時間消失，隨著內地復產，醫管局的裝備供應較為穩定，亦較掌握到感染控制，醫管局會發展「新常態」，逐步恢復非緊急服務，但在人手、程序及感染控制方面都需作出配合。他指首先會恢復的服務包括電腦掃描、磁力共振等放射診斷服務，因為風險較低，而且只要安排病人到不同時間到醫院，就不會有太多人一起聚集。對於有市民反映生病的妻子手術多次改期，他說：「同病人講唔好意思」，院方已盡量繼續做較為緊急的手術，亦有加強與病人溝通。

被問到醫管局檢測能力可否再加強，高拔陞指現時每天會做過千檢測，亦已加強了能力，在3月時曾一度日做2000個測試，而本港整體檢測能力提升是十分重要。對於出院者有無「復陽」及後遺症，他指有時測試會檢測到病毒的核酸（DNA），但相信再染病的機會不大，市民無需擔心，而出院者需數個月才可康復，相信如有足夠時間，康復程度會理想。