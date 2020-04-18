新型肺炎│七間大學校長副校捐薪酬助學生　最多捐一個月薪金

新型肺炎疫情打擊本港經濟，繼城市大學昨晚（17日）宣佈校長郭位及副校長5月起至今年年底捐出一成薪金後，香港大學、教育大學、理工大學、公開大學及嶺南大學今日（18日）均公布，校長及副校長將捐出為期一年的一成薪金，支援有需要的學生，比城大多捐四個月。浸會大學其後亦公布，校長一次過捐出一個月薪金，而浸大高級管理層亦會捐款，緊急支援有需要學生及前線醫護。 當中港大宣布成立「抗疫援助基金」，協助有需要的學生及社會人士，初步目標籌集1,000萬港元，由港大校長張翔與五名副校長帶頭捐助一成薪金成立；而嶺大校長鄭國漢和副校長莫家豪的捐款，將用作支持應屆畢業生創業或進行社會服務計劃之用。 連同城市大學在內，全港九間公營大學（包括公大），已有七間大學管理層表示會捐出部份薪金。

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嶺南大學校長及副校亦會捐出為期一年的一成薪酬，支援應屆畢業生。（資料圖片）

嶺大將用以支援創業或其他社會服務計劃



嶺南大學今天亦向師生發內部電郵，表示社會運動及新冠肺炎致各行業步入寒冬，影響應屆畢業生就業前景，故嶺大校長鄭國漢和副校長莫家豪，一年薪金的十分之一，幫助2020年的嶺大畢業生渡過困境。鄭解釋，希望捐款可支持應屆畢業生創業或進行其他有意義的社會服務計劃，「讓他們發揮創意，在困難之中創出事業」。鄭又歡迎大學社群及社會人士加入捐獻，並透露會考慮動用其他資源協助有迫切需要的畢業生和學生。

香港大學宣布成立「抗疫援助基金」，協助有需要的學生及社會人士（資料圖片） 港大高層捐款籌集千萬成立抗疫援助基金 香港大學宣布，因應疫情對社會及經濟影響，將成立「抗疫援助基金」，協助有需要的學生及社會人士，初步目標籌集1,000萬港元。校長張翔與五名副校長將帶頭捐助一成薪金，為期12個月，校方鼓勵港大教職員及其他成員亦支持，基金詳情將於稍後公佈。

香港浸會大學宣布，浸大校長錢大康會捐出一個月薪酬，為受疫情影響、有經濟需要的學生提供緊急支援，而捐款亦會用於支援前線醫護人員，以示心意。而浸大的高級管理層其他成員亦作出捐款。

錢大康任期本年8月31日屆滿，他在去年已宣佈不連任，可能因此決定一次過捐出一個月薪酬。

教大另募捐口罩贈前線員工家人

香港教育大學宣布，校長張仁良將聯同三位副校長，捐出本月起計一年（即本月至2021年3月）的10%薪酬予教大，作助學金支援有經濟需要的學生。教大人力資源處早前發起募捐活動，捐贈口罩予大學前線員工（清潔工、保安員、搬運工人、校巴司機、飯堂員工及園藝工人）的家人。

公大、理大盼舒緩學生經濟壓力

香港理工大學及公開大學亦宣布，校長及所有副校長會由本月開始，每月會捐出一成薪酬，為期12個月。理大校長滕錦光指出，疫情對各行業帶來嚴重影響，關心情況對學生家庭及個人造成的經濟困難，希望透過補助金支援，與他們共渡時艱。理大稍後會公布申請補助金的詳情。

公開大學則表示，校長黃玉山、學術副校長關清平、副校長（資源及發展）呂汝漢和副校長（學生及支援）唐創時將捐出每月薪酬的一成，為期一年，希望能在此艱難時刻略盡棉力，舒緩學生經濟壓力，支援他們在生活及學習上所需。

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