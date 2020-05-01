勞動節│音樂導師收入減九成　曾一周教不足一小時　料年底始改善

新冠肺炎疫情持續，令今年五一勞動節更人難忘，社會近乎停頓、學校停課；凍薪、放無薪假、減薪、裁員等不絕於耳，自僱人士更不好受。 音樂導師胡先生（Woody）的收入較去年同期大跌九成，目前只有零星私人授課工作，「最差試過一個禮拜得一堂，仲要教一個鐘都無，得九個字（45分鐘）」。Woody直言：「真係預計唔到幾時先有返正常收入」，估計最快要到今年8月至11月的音樂考試季，甚至中小學下學期開學後，10月、11月才有恢復正常收入。 政府發言人指，「保就業」計劃會向約21.5萬名有於去年1月1日至今年3月31日向強積金供款的自僱人士提供一筆過7,500元的資助 。現時預計「保就業」計劃可於5月底前接受申請。

Woody自小學習小提琴，2003年大學畢業後，便投身音樂教育行業。疫情至今，Woody的收入較去年同期大減九成，只有「零星」私人授課工作。（梁鵬威攝）

沙士入行 17年後再遇疫情 料失音樂教育界黃金期

教授小提琴、中提琴和擔任樂團導師的Woody自小學習小提琴，2003年在中大音樂系畢業，畢業之初，已知音樂行業「行頭窄」、工作不穩定，「呢一行餓不死，但無發達」。但仍抱著「由細到大學咗咁多知識，都想傳遞出去」的心態，選擇投身音樂教育界。然而，一畢業便遇上沙士，但Woody坦言當時情況未算差，畢業時已經找到工作，只需延遲入職，疫情緩和後，很快便如常上課。

惟入行17年後，又遇上新冠肺炎疫情。以往校際音樂節和樂理考試都在四五月舉行，這段時間本是音樂教育界的「旺季」，惟現時考試取消，復課仍無期。Woody無奈坦言：「宜家唔知幾時復到課，我哋行業嘅黃金檔期肯定無咗」。

自小學習提琴的Woody相信，音樂並非「額外嘅嘢」，因音樂可令社會更加多元化。（梁鵬威攝）

收入大減九成 曾一周僅教45分鐘

Woody現時和師兄弟合租一間工作室，各導師可先預約使用工作室，並在工作室內授課。而他的收入主要來自在學校教提琴班、樂團和私人授課。Woody說，以往每逢周六，「學生都搶著學，好旺」，負責導師有時提早一個月都未必能預約到使用工作室。

惟到今年1月，本港確診首宗新冠肺炎個案，私人授課的學生陸續取消上課，而學校的提琴班，亦因學校停課和臨近考試季節而暫停，「嗰陣已經開始無咩生意」，疫情至今，Woody的收入較去年同期大減九成，只有零星私人授課工作，「最差試過一個禮拜得一堂，仲要一個鐘都無，得九個字（45分鐘）」。

收入大減，令Woody直言有壓力，復課無期「真係預計唔到幾時先有返正常收入」，預計最快要到今年8月至11月的音樂考試季，甚至中小學下學期開學後，10月、11月才有恢復正常收入。

嘗試網上授課 效果不佳 屬「無辦法之中嘅辦法」

雖然暫未復課，但仍有學校需繼續提琴班和弦樂訓練，Woody只好將課程轉為以網上直播方式進行。但Woody直言，網上授課無法親身指導學生演奏手法，亦無法準確聽到聲音變化，「隔咗層音色差好遠」。加上初學者未必懂得調音，以往Woody會協助學生調音，很難單靠言語解釋，而線上「隔空調音係最困難」。Woody直言，線上教學是「無辦法之中嘅辦法」，擔心學生「會學少咗好多嘢」，故暫時不會以此方式向進行私人授課。

直言前景不樂觀 而音樂令社會更多元化

而對於行業的未來，Woody直言：「普遍前景都唔係好樂觀」，學生學琴的時間亦越來越短，以前學生學琴十年八年都「唔出奇」，而近年學生平均學習四至五年，「學生以前可以學到中學畢業先停，宜家可能學到初中已經去外國讀書」。雖然如此，Woody並沒有後悔入行，他說，有人會認為「你哋啲嘢（音樂）都唔等洗，都唔係必要」，但他卻說，「（音樂）唔係一啲額外嘅嘢，係令呢個社會更加多元化。」

Woody曾嘗試在工作室內開設網上教學，惟效果不理想。（梁鵬威攝）

音樂人工會批7,500元資助「杯水車薪」 建議改連續發放三個月

政府在新一輪防疫抗疫基金中，向有供強積金的自僱人士派發一筆過7,500元資助。Woody直言，疫情以來三個多月，收入已經大減，7,500元資助的幫助「一啲都唔夠」，希望政府資助加碼，直到能平衡開支。

而香港音樂人工會早前表示，政府第二輪防疫抗疫基金是「杯水車薪」、建議政府將給予學校擔任導師, 教練, 培訓人員，或給予自僱人士的7500元津貼由一次性發放改為連續性三個月的資助。同時，自僱人士津貼應與強積金供款脫鉤，改為以申請者提交工作證明，或近三個月的出糧紀錄等作為申請條件。

Woody和師兄弟合租工作室授課，惟現時工作室十分冷清。（梁鵬威攝）

料「保就業」計劃可於5月底前接受申請

政府發言人回覆查詢時表示，「保就業」計劃會向約21.5萬名有於去年1月1日至今年3月31日向強積金供款的自僱人士提供一筆過7,500元的資助 。現時預計「保就業」計劃可於5月底前接受申請。至於未有向強積金供款的自僱人士，有關政策局已推出為不同行業，例如在學校、社福機構服務單位、康樂及文化事務署等地點教授興趣班的自由工作者，提供一筆過7,500元的資助。

另外，在學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班的營辦者、在體育總會及體育機構註冊的教練，及在社福機構服務單位的特約導師和指導人員，若在去年1月1日至今年3月31日期間有向強積金供款，除了可在其所屬行業的計劃領取7,500元一筆過資助外，亦可以自僱人士身份在「保就業」計劃下領取另外7,500元一筆過資助。

以強積金制度推行 為快速落實執行保就業計劃

由於政府要在最短時間內幫助企業及僱員，必須以最簡單快捷方法落實執行，而強積金計劃涵蓋26萬名有向強積金供款及有設立職業退休計劃的僱主及其170萬名員工，以及約21.5萬名有作強積金供款的自僱人士，故此政府決定透過強積金制度推行「保就業」計劃。

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