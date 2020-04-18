「公告未經批准遊行」最高可判囚12個月　律師︰控罪門檻低

民主黨創黨主席李柱銘等15名民主派人士今日（18日）被警方拘捕，指他們涉嫌於去年8月18日、10月1日及10月20日，組織及參與未經批准集結，當中工黨副主席李卓人等5人另涉干犯「公告未經批准的公眾遊行」。 有大律師指出，「公告未經批准的公眾遊行」是指第245章《公安條例》的第17條A(1)(d)所述情況。據該條例，可處第3級罰款及監禁12個月。 有律師指出，該條文控罪門檻低，只要是警方反對的遊行，而證明到有人仍作出相同目的行為，如一齊叫口號等，便有機會觸犯該例。他關注現時的「不反對通知書」及其上訴制度，曾多次駁回遊行申請，惟從參與人數規模可見是有民意需求。

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五名泛被警方指涉違「公告未經批准遊行」，其中四人為：（左起）民主黨何俊仁、工黨何秀蘭、社民連陳皓桓及工黨李卓人。（資料圖片／曾梓洋攝）

10.1遊行被反對 4人個人名義發起遊行

警方今日下日指，有5人涉於去年10月1日及10月20日干犯「公告未經批准的公眾遊行」。據了解，5人分別是工黨李卓人、民主黨何俊仁、社民連梁國雄、工黨何秀蘭、社民連陳皓桓，指他們在警方發出反對通知書的情況下，以個人名義發起非法遊行。

翻查資料，民陣申請於10月1日舉行「沒有國慶只有國殤」遊行，由銅鑼灣維園為起點，中環遮打道為終點，遭警方發出反對通知書，在遊行前一天即9月30日提出上訴被駁回後，3名前立法會議員包括李卓人、何俊仁、梁國雄、以及社民連陳皓桓，隨即宣布以個人名義發起該遊行，提醒參與有法律風險。當日遊行隊伍於2時許到終點，呼籲參與者流水式散去，自行解散。另外，網上有人號召同日下午於全港多區示威，最後演變成激烈衝突。

四人以個人名義發起10.20九龍區大遊行

民陣申請同月20日的九龍區大遊行，從尖沙咀梳士巴利公園至西九高鐵站，遭警方反對，遊行前一天即10月19日上訴聆訊裁決駁回後，由何俊仁、梁國雄、何秀蘭及陳皓桓以個人名義發起，提醒參與者有法律風險。當日在警方反對下，仍有大批巿民參與，隊頭在下午1時半出發，於下午2時半在終點宣布遊行結束。

大批示威者逗留尖沙咀，與警方爆發衝突。警方出動水炮車清場時，發生水炮藍水射中清真寺事件。

警方拘捕情況

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「公告未經批准的公眾遊行」毋須印刷形式

有大律師指出，「公告未經批准的公眾遊行」是指第245章《公安條例》的第17條A(1)(d)所述情況。據該條文指，任何人作出任何公告或發布任何廣告或告示，不論是否印刷形式，或以任何其他方式宣傳或公布，遭警務處處長反對而在上訴後沒有被推翻的公眾遊行，即屬犯罪，可處第3級罰款及監禁12 個月。

律師林洋鋐表示，非法集結的控告門檻低，就「公告未經批准遊行」，只要是警方已反對，並證明到有人仍作出相同目的行為，如一齊叫口號等，便有可能觸犯。

林洋鋐關注現時的「不反對通知書」及其上訴制度，他有為申請方作為代表律師上訴的經驗，即使申請人表明願意配合警方制定的條件，仍難獲上訴委員會採納，尤其警方常先以「可能出現暴力」為理由反對，而非設法協助集會和平進行，而從參與人數規模，以及起步的和平有序情況，可見是有民意需求，現並動用該例追究，質疑當局不重視及打壓市民的表達自由。

警方4月18日拘捕15名泛民

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另外，林洋鋐與反修例義務律師團隊成員彭皓昕、蔡梓蘊發聲明表示，《基本法》及《香港人權法案條例》保障市民享有表達、集會、結社和參與政治及公共事務等自由，促請香港律師會關注。