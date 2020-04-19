新冠肺炎．最新│累計1024宗　今起上午機場抵港須亞博等檢測結果

撰文：李恩慈
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本港新型冠狀病毒肺炎疫情有回落跡象，昨日（18日）新增兩宗確診個案，連續一周錄得單位人數確診，累計個案1,024宗。
隨着入境人數持續減少，醫管局在亞洲國際博覽館內的檢測中心於今日中午12時起停止運作，有病徵的入境人士、進行家居檢疫的人士或確診個案的密切接觸者等，須到急症室接受病毒檢測。
另外，衞生署在今日起，要求所有航班抵港、沒有出現病徵的人士，須到亞博的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，其中上午抵港航班的乘客須在場等候結果。
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醫管局在亞洲國際博覽館內的檢測中心於今日中午12時起停止運作。（資料圖片／余俊亮攝）