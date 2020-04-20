新冠肺炎．最新｜今日無新增個案　衞生署取消每日疫情記者會

本地新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，昨日（19日）僅新增兩宗確診個案，已是連續第8日錄得單位數確診個案增幅，不過其中一宗新增的47歲維珍航空女地勤個案，屬於未找出源頭的本地感染個案，衞生防護中心指，即代表疫情受控的關鍵28日，需重新計算。 衞生署今日（20日）表示，暫時無新增確診個案，故每日交代疫情的記者會暫停一天。

【16:01】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，沒有錄得新增確診個案，本港個案累計仍為1026宗（包括1025宗確診個案和一宗疑似個案）。

【14:50】消息指，本港今日暫無新增新型肺炎確診個案，衞生署每日交代疫情的記者會亦取消。

翻查資料，對上一次香港無確診個案紀錄，是3月5日。

【13:05】位於九龍城的富豪東方酒店，所有住客須於今天遷走。有住客透露，酒店職員指全幢酒已被政府徵用，將用作海外返港人士的強制檢疫中心。

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【08:00】截至周一（20日）上午8時，全國確診病例84229宗，累計死亡人數4642人，疑似病例48宗，治癒病例77887宗，累計境外輸入1575宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

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