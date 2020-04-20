新冠肺炎．最新｜富豪酒店徵用作檢測中心　機場抵港無病徵者入住

本地新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，昨日（19日）僅新增兩宗確診個案，已是連續第8日錄得單位數確診個案增幅，不過其中一宗新增的47歲維珍航空女地勤個案，屬於未找出源頭的本地感染個案，衞生防護中心指，即代表疫情受控的關鍵28日，需重新計算。 衞生署今日（20日）表示，暫時無新增確診個案，故每日交代疫情的記者會暫停一天。

【17:35】政府宣布，由4月22日起所有在香港國際機場抵港而沒有出現病徵的人士，衞生署將安排需要通宵等待檢測結果的無病徵人士，前往在富豪東方酒店內設立的衞生署等候檢測結果中心暫時留宿。

新安排實施後，乘搭清晨及上午抵港航班的乘客在衞生署於亞博館的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，將會留在該中心等候結果。有關乘客將於同日獲得檢測結果。在下午或晚上抵港的乘客，由於他們的檢測將不會在同日完成，衞生署會安排他們乘坐專車到富豪東方酒店的等候檢測結果中心等候檢測結果。

【16:01】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，沒有錄得新增確診個案，本港個案累計仍為1026宗（包括1025宗確診個案和一宗疑似個案）。

【14:50】消息指，本港今日暫無新增新型肺炎確診個案，衞生署每日交代疫情的記者會亦取消。

翻查資料，對上一次香港無確診個案紀錄，是3月5日。

【13:05】位於九龍城的富豪東方酒店，所有住客須於今天遷走。有住客透露，酒店職員指全幢酒已被政府徵用，將用作海外返港人士的強制檢疫中心。

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【08:00】截至周一（20日）上午8時，全國確診病例84229宗，累計死亡人數4642人，疑似病例48宗，治癒病例77887宗，累計境外輸入1575宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

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