【新冠肺炎】初創企業研發空氣淨化器　稱10分鐘滅逾八成冠狀病毒

新冠肺炎持續，家居防疫成為重點。本地初創公司研發出銀離子專利消毒技術，結合紫外線及等離子三重空氣消毒技術，設計出一款雙離子消毒空氣淨化器，稱已經美國病毒生化實驗室第三方測試，證實可以在短時間內消滅人類冠狀病毒。首批產品3月預購已經滿額，第二批現貨將在月底發售。

新型冠狀病毒疫情在全球持續。（資料圖片）

因應疫情，本地企業雅弦科技有限公研發出「Aurabeat AG+雙離子消毒空氣淨化器」，用以防止病毒在空間環境傳播。新產品與坊間其他欠缺消毒功能的空氣淨化器不同，是利用銀離子空氣過濾為主的專利技術，能夠講細菌病毒高效地阻隔在濾芯上，迅速直接消滅。銀離子塗層配方已經申請到專利。

香港科技大學前研究助理教授、Aurabeat技術總監司徒健南指，產品眼前已經通過具ISO認證的美國權威生化實驗室的人類冠狀病毒測試，在10分鐘內便可以消滅空氣中八成以上的病毒。科研團隊則推算半小時就能消滅空氣中96%或以上的冠狀病毒。至於是否可以有效消滅「新型冠狀病毒」，他表示目前正值新冠病毒全球大流行，所以無法直接用以測試，但新冠病毒和其他人類冠狀病毒屬同類病毒。

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司徒健南表示一部空氣淨化器可以應用在538呎的範圍內，適用於一般家庭、辦公室、課室等範圍使用，可大幅度降低空氣飛沫傳播冠狀病毒的風險。首批500台產品在3月預購已經額滿，更有10間左右的診所和醫療機構亦來訂購；而第二批現貨將在4月底在網上及門市發售，預計有2000台，售價為4,280元。