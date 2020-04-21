新冠肺炎．最新｜林鄭宣布延長限聚令14日　加強防範輸入個案

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，昨午（20日）政府宣布沒有新增個案，是自3月5日後再次沒有單日新增病例，現時確診個案累積有1025宗。 另外，衞生署昨表示，九龍城富豪東方酒店被徵用作「等候檢測結果中心」，解釋在尋覓合適地點時，政府已詳細考慮有關設施和選址是否符合要求，包括設施能否在極短時間內投入使用、選址位置、整體設施、基建、環境，以及對附近居民可能造成的影響等。衞生署稱富豪東方酒店是當中符合要求，亦具規模經濟效益的合適地點。

【09:48】特首林鄭月娥宣布，限制令及各項防疫措施延長14日。另成功租用九龍城富豪東方酒店可提供500房間，供市民等候檢測結果並提供基本膳食。同時要求家居檢疫者於檢疫期第12日作接受深喉唾液測試。

【08:00】截至周二（21日）上午8時，全國確診病例84241宗，累計死亡人數4642人，疑似病例43宗，治癒病例77909宗，累計境外輸入1583宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

【00:01】由於昨日沒有新增確診個案，平日的下午4時半的例行記者會亦未有舉行，晚上醫院管理局則公布，一名17歲男患者（第496宗）於本月7日康復出院後，昨日驗出對病毒呈陽性，但屬於殘餘病毒，不具傳染性。男子現於瑪麗醫院留醫。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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▼限聚令升級延長▼