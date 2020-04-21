新冠肺炎．最新｜衞生署記者會：新增4宗個案均由美英回港

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，昨午（20日）政府宣布沒有新增個案，是自3月5日後再次沒有單日新增病例，現時確診個案累計1025宗，另有一宗疑似個案。 行政長官林鄭月娥今日（21日）公布，會延長限聚令14天，即直至5月7日。食物及衞生局則表示，會放寛食肆入座率不得逾50%的限制，但仍會維持每枱不得多於4人、相距需隔1.5米等措施。 另外，衞生署昨表示，九龍城富豪東方酒店被徵用作「等候檢測結果中心」，並指已考慮對附近居民可能造成的影響等。

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【16:50】張竹君表示，#496宗個案、17歲男子的家人無接觸過他，家傭幫他換過窗簾及倒過垃圾，但沒有幫忙洗廁所，不算密切接觸者，但都留了口水樽給她檢驗。男病人被發現體內有病毒是因為他出院後回家，家人希望他驗多一次，所以到私家醫生取樣本瓶化驗。

【16:43】被問到#496宗個案、17歲男學生康復出院後，再度驗出病毒，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻回應稱，該患者正於瑪麗醫院觀察。男病人的化驗結果呈弱陽性，專家認為屬殘餘的死亡病毒，沒有傳染性。

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增4宗個案，累積至1030宗個案(包括一宗疑似個案) 。

#1027是38歲女，#1028是39歲男，兩人是夫婦，於2月至4月20日在美國逗留，並返回本港。

#1029是13歲女學生，於4月20日由英國返港，無病徵，她由亞博檢測中心送院，現於聯合醫院留醫。

#1030是25歲男子，在由2月26日至4月20日由英國返港，無病徵，由亞博檢測中心送院。現於聯合醫院留醫。

【16:30】衞生防護中心總監黃加慶提醒，世界各地包括香港均用核酸檢測，稱坊間有人做抗體測試要好小心，因為抗體測試未有標準化。撇除敏感度問題，抗體測試是否能針對新冠病毒仍是未知數，或會出現假陽性問題，因為如要診斷感染，可能要遲幾天方能診斷 抗體測試的作用非常有限。

【12:35】被問到為什麼不選擇機場酒店或更接近機場的酒店作等候中心，陳肇始稱，曾經研究過機場酒店、更近機場的酒店的可行性，「但需要快」，她稱明白當區市民及區議員的擔心，當局會提供更多資料予當區人士，希望他們明白，她亦強調在裏面等待的人不可隨意離開，亦有專車送他們入酒店。

至於當局曾經接觸過多少間酒店，並遭多少家酒店拒絕徵用，陳肇始稱，政府在較早前已有考慮使用酒店做等候中心，但因有酒店不願提供全幢作等待中心，「我哋覺得全幢好啲。」另亦有酒店的員工不願服務這批人士，「所以好多反覆」。她承認徵用酒店的決定十分急，當局亦需準備文件予區議會、新聞公告等，至於何時要求本身的住客離開酒店，她指是酒店自己的安排。她重申，該中心不會帶來額外風險，因本身已有不少檢疫人士同全港不同酒店做檢疫。

新冠肺炎｜陳肇始：覓酒店轉檢測中心難 富豪東方酒店通風合適

陳肇始表示，倘情況逆轉，或會再收緊對食肆的限制。（歐嘉樂攝）

【12:11】被問到為什麼在延長有關禁令時，只取消了食肆最多只可坐半滿的限制。陳肇始稱，當局認為在多項要求當中，最重要是食肆做到有效分隔食客、保持1.5米距離，而當局發現一般食肆做到這項要求後，客人數目已有減少，因此認為這一刻可以取消了食肆最多只可坐半滿的限制，她強調如日後情況不理想，會再次收緊。

【12:06】陳肇始指，政府在富豪東方酒店內設立的衞生署等候檢測結果中心，明天起讓需要通宵等待檢測結果的無病徵人士暫時留宿，她強調，該中心不是檢疫中心。

陳肇始又說，為了令到所有入境者都可以等到有化驗結果才回到檢疫處所，政府因而安排酒店，令這批人可以有較佳的休息地點，亦不致於太多人聚集，至於為什麼選擇富豪東方酒店，她稱「搵酒店過程不容易」，需要及早找到合適酒店，當局已安排工程師視察該酒店的通風系統，認為不會對社區、附近樓宇有大風險，故認為今次的選址符合要求。

【11:59】陳肇始又指，政府繼續對食肆提出多項措施，一是桌子之間最少有 1.5 米距離或有效的隔板；二是不得有多於 4 人同坐一桌；三是除飲食外須一直佩戴口罩；四是量度體溫；五是提供消毒潔手液。

政府亦繼續暫停卡拉 OK 及麻將天九活動；純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉；餐飲業務處所内純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍必須關閉。

當局亦會要求關閉遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、「派對房間」、夜店或夜總會、卡拉 OK 場所、麻將天九耍樂處所、美容院、按摩院。

陳肇始指，政策實行至今，政府有關部門已作55000次巡邏，發出2500次勸喻，提出了34宗檢控。就表列處所方面，相關部門巡邏了6100次，勸喻49次，檢控1次。而就第599G章，就作出了131宗定額罰款及3宗檢控。

政府徵用富豪東方酒店 附近街市、食肆斥事前無諮詢 生意驟減

【11:49】陳肇始傳媒交代最新疫情，她指過去一星期新增確診個維持個位數字，反映政府措施、醫護人員努力下的成果。

她又指，全球疫情仍然反覆，已錄得逾220萬宗確診個案，為免防疫工作功虧一簣，需要延續部份增加社交距離措施。即延長《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）和《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（合稱《規例》）下的措施兩星期。

她指，會「優化」部份措施，即撤銷要求餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的50%。至於所有其他就餐飲業務、表列處所及禁止羣組聚集措施，會由4月24四日凌晨零時起生效至年5月7日。

【新冠肺炎】食衞局撤銷食肆入座率不可逾半限制 限聚令延14日

【11:30】食物及衞生局局長陳肇始發出公告，宣布延長食肆規管令及限聚令，但撤銷要求餐飲處所內的顧客數目，即不再要求食肆在任何時間內，不得超過該處所通常座位數目的50%。至於其他規管及限聚令，則會延至5月7日。

但值得注意是，食肆內桌子之間最少有 1.5米距離或有效的隔板，以及不得有多於4人同坐一桌、除飲食外須一直佩戴口罩等措施，仍然生效。

【09:48】特首林鄭月娥宣布，限聚令及各項防疫措施延長14日。另成功租用九龍城富豪東方酒店可提供500房間，供市民等候檢測結果並提供基本膳食。同時要求家居檢疫者於檢疫期第12日作接受深喉唾液測試。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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【08:00】截至周二（21日）上午8時，全國確診病例84241宗，累計死亡人數4642人，疑似病例43宗，治癒病例77909宗，累計境外輸入1583宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

【00:01】由於昨日沒有新增確診個案，平日的下午4時半的例行記者會亦未有舉行，晚上醫院管理局則公布，一名17歲男患者（第496宗）於本月7日康復出院後，昨日驗出對病毒呈陽性，但屬於殘餘病毒，不具傳染性。男子現於瑪麗醫院留醫。

▼限聚令升級延長▼