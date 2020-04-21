新冠肺炎．直播｜限聚令延長14日　放寛食肆入座率不可逾50%規定

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，昨午（20日）政府宣布沒有新增個案，是自3月5日後再次沒有單日新增病例，現時確診個案累計1025宗，另有一宗疑似個案。 行政長官林鄭月娥今日（21日）公布，會延長限聚令14天，即直至5月7日。食物及衞生局則表示，會放寛食肆入座率不得逾50%的限制，但仍會維持每枱不得多於4人、相距需隔1.5米等措施。 另外，衞生署昨表示，九龍城富豪東方酒店被徵用作「等候檢測結果中心」，並指已考慮對附近居民可能造成的影響等。

【11:59】陳肇始又指，政府繼續對食肆提出多項措施，一是桌子之間最少有 1.5 米距離或有效的隔板；二是不得有多於 4 人同坐一桌；三是除飲食外須一直佩戴口罩；四是量度體溫；五是提供消毒潔手液。

政府亦繼續暫停卡拉 OK 及麻將天九活動；純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉；餐飲業務處所内純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍必須關閉。

當局亦會要求關閉遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、「派對房間」、夜店或夜總會、卡拉 OK 場所、麻將天九耍樂處所、美容院、按摩院。

陳肇始指，政策實行至今，政府有關部門已作55000次巡邏，發出2500次勸喻，提出了34宗檢控。就表列處所方面，相關部門巡邏了6100次，勸喻49次，檢控1次。而就第599G章，就作出了131宗定額罰款及3宗檢控。

【11:49】陳肇始傳媒交代最新疫情，她指過去一星期新增確診個維持個位數字，反映政府措施、醫護人員努力下的成果。

她又指，全球疫情仍然反覆，已錄得逾220萬宗確診個案，為免防疫工作功虧一簣，需要延續部份增加社交距離措施。即延長《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）和《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（合稱《規例》）下的措施兩星期。

她指，會「優化」部份措施，即撤銷要求餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的50%。至於所有其他就餐飲業務、表列處所及禁止羣組聚集措施，會由4月24四日凌晨零時起生效至年5月7日。

【11:30】食物及衞生局局長陳肇始發出公告，宣布延長食肆規管令及限聚令，但撤銷要求餐飲處所內的顧客數目，即不再要求食肆在任何時間內，不得超過該處所通常座位數目的50%。至於其他規管及限聚令，則會延至5月7日。

但值得注意是，食肆內桌子之間最少有 1.5米距離或有效的隔板，以及不得有多於4人同坐一桌、除飲食外須一直佩戴口罩等措施，仍然生效。

【09:48】特首林鄭月娥宣布，限制令及各項防疫措施延長14日。另成功租用九龍城富豪東方酒店可提供500房間，供市民等候檢測結果並提供基本膳食。同時要求家居檢疫者於檢疫期第12日作接受深喉唾液測試。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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【08:00】截至周二（21日）上午8時，全國確診病例84241宗，累計死亡人數4642人，疑似病例43宗，治癒病例77909宗，累計境外輸入1583宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

【00:01】由於昨日沒有新增確診個案，平日的下午4時半的例行記者會亦未有舉行，晚上醫院管理局則公布，一名17歲男患者（第496宗）於本月7日康復出院後，昨日驗出對病毒呈陽性，但屬於殘餘病毒，不具傳染性。男子現於瑪麗醫院留醫。

▼限聚令升級延長▼