【新冠肺炎】食衞局撤銷食肆入座率不可逾半限制　其他規定延14日

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，食物及衞生局早前推出「限聚令」及對食肆、特定處所的規定，限制本身至4月23日期滿。特首林鄭月娥今天（21日）早上宣布延長相關條例14天，至5月7日。 食物及衞生局在記者會前公布，由4月23日起，撤銷要求餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的50%的限制，但在4月24日至5月7日期間，所有其他就餐飲業務、表列處所及禁止羣組聚集的限制仍然持續。

▼限聚令升級延長▼

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另外，食衞局稱，截至4月20日凌晨零時，各執法部門根據第599F章共向35名違規營業或未有遵守營業指示的餐飲或表列處所負責人提出檢控，其中一名違規營業的酒吧負責人被法庭判處監禁一星期。就禁止羣眾聚集方面，執法部門已根據第599G章發出了131張定額罰款告票予參與受禁羣組聚集的人士，並向三宗涉嫌組織受禁羣組聚集的個案提出檢控。

政府公告

麻雀館、卡拉OK、夜場、美容院 需續停業

政府亦繼續對食肆提出多項要求，一是桌子之間最少有 1.5 米距離或有效的隔板；二是不得有多於 4 人同坐一桌；三是除飲食外須一直佩戴口罩；四是量度體溫；五是提供消毒潔手液。政府亦繼續暫停卡拉 OK 及麻將天九活動；純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉；餐飲業務處所内純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍必須關閉。

政府繼續要求關閉遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、「派對房間」、夜店或夜總會、卡拉 OK 場所、麻將天九耍樂處所、美容院、按摩院。