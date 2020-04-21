【新冠肺炎】食衞局撤銷食肆入座率不可逾半限制　限聚令延14日

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，食物及衞生局早前推出「限聚令」及對食肆、特定處所的規定，限制本身至4月23日期滿。特首林鄭月娥今天（21日）早上宣布延長相關條例14天，至5月7日。 食物及衞生局在記者會前公布，由4月23日起，撤銷要求餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的50%的限制，但在4月24日至5月7日期間，所有其他就餐飲業務、表列處所及禁止羣組聚集的限制仍然持續。

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

另外，食衞局稱，截至4月20日凌晨零時，各執法部門根據第599F章共向35名違規營業或未有遵守營業指示的餐飲或表列處所負責人提出檢控，其中一名違規營業的酒吧負責人被法庭判處監禁一星期。就禁止羣眾聚集方面，執法部門已根據第599G章發出了131張定額罰款告票予參與受禁羣組聚集的人士，並向三宗涉嫌組織受禁羣組聚集的個案提出檢控。

政府公告

麻雀館、卡拉OK、夜場、美容院 需續停業

政府亦繼續對食肆提出多項要求，一是桌子之間最少有 1.5 米距離或有效的隔板；二是不得有多於 4 人同坐一桌；三是除飲食外須一直佩戴口罩；四是量度體溫；五是提供消毒潔手液。政府亦繼續暫停卡拉 OK 及麻將天九活動；純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉；餐飲業務處所内純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍必須關閉。

政府繼續要求關閉遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、「派對房間」、夜店或夜總會、卡拉 OK 場所、麻將天九耍樂處所、美容院、按摩院。

食物及衞生局局長陳肇始表示，為了防止疫情有逆轉，功虧一簣，因此政府決定延長第599F章及第599G章14天。 （歐嘉樂攝）

食物及衞生局局長陳肇始會見傳媒交代細節時表示，為了防止疫情有逆轉，功虧一簣，因此政府決定延長第599F章及第599G章14天。她指，就食肆方面，由政策實行至今，政府有關部門作出了55000次巡邏，2500次勸喻，提出了34宗檢控。就表列處所方面，相關部門巡邏了6100次，勸喻49次，檢控1次。而就第599G章，就作出了131宗定額罰款及3宗檢控。

而對於有關限制何時才可以全部取消時，陳肇始指，何時收緊何時放鬆需要視乎一籃子因素。 （歐嘉樂攝）

倘情況逆轉 或再次收緊食肆限制

被問到為什麼在延長有關禁令時，只取消了食肆最多只可坐半滿的限制，陳肇始稱，當局認為在多項要求當中，最重要是食肆做到有效分隔食客、保持1.5米距離，而當局發現一般食肆做到這項要求後，客人數目已有減少，因此認為這一刻可以撤銷食肆入座率烈可逾半的限制，她強調如日後情況不理想，會再次收緊。

而對於有關限制何時才可以全部取消時，陳肇始指，何時收緊何時放鬆需要視乎一籃子因素，包括世界疫情、本港有無輸入或本地個案、本地個案情況、本港有無能力做更多檢測及隔離、醫療系統承載力、市民有無配合及做好個人衛生等，例如其中一項指標，就是能否成功堵截輸入個案。她呼籲市民齊心抗疫，不可鬆懈。