疫情記者會昨取消　被問有否稍減返工時間　張竹君：多謝關心

新型冠狀病毒疫情持續，衛生防護中心傳染病處主任張竹君過去連續72日出席記者會，引來網民關心。本港昨日（20日）沒有新增個案，記者會罕有暫停一天。 衞生署及醫院管理局今日（21日）恢復例行記者會，有記者關心張竹君昨日是否有休息時間，她再次向大家道謝，又微笑說道：「唔洗再講𠵱樣嘢。」

張竹君（左）事隔一天再於記者會現身，對於記者關心其工作狀況，她表明：「我返工時間唔係特別長」。（梁鵬威攝）

繼昨日零個案後，本港今日再新增四宗個案，衞生署及醫院管理局今日恢復記者會。一日過後，張竹君再度現身。

有記者向張竹君提問，昨日暫停記者會，她的工時有否減少，張竹君向大家關心致謝，她重申，自己的工作時間不是特別長，她報以微笑回應：「唔洗再講𠵱樣嘢。」

荷蘭駐港總領事館昨（20日）向衞生防護中心送花，張竹君代為接收。（Netherlands Consulate General in Hong Kong and Macao SAR Facebook圖片）

雖然記者會昨日暫停，但張竹君並未有休假。荷蘭駐港總領事館向公立醫院、醫管局及衞防護中心送出1.2萬支鮮花。就圖片所見，張竹君代表同事接受了鮮花，笑逐顏開。

衞生署及醫院管理局記者會在2月8日起無間斷每日進行。早在張君竹連續工作的第52天，有記者也曾問及她工作時間的問題，她當時回應指，她較多時間準備記者會資料留守辦公室，衞生署不少人員工作時間比她更長，「我唔係工作時間最長，可能仲係好啲嗰個。」