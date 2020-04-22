新冠肺炎｜政府認為長遠需建常設檢疫設施　待疫情過後再評估

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，本港累計錄得1,030宗確診及疑似個案，食物及衞生局回覆立法會議員查詢時認為，有需要在香港設置常設的檢疫設施，應付未來或出現的疫情，將待今次疫情過後再評估整體情況。 有議員關注中醫在應對疫情的角色，食衞局回應指已成立專家小組交流並就中醫的參與提出建議，但仍需了解中西藥相互性及用藥安全，現階段並不適宜改變由西醫專責治療病人的方式。

本港目前有4間檢疫中心供確診新型肺炎患者的密切接觸者入住，但只屬臨時性質，徵用的地方包括度假營、未入伙的公屋及旅舍。政府亦有在部份檢疫地點增建臨時的檢疫單位，以應付月前急增的檢疫需求。

食物及衞生局局長陳肇始回覆立法會議員查詢提到，長遠而言，港府認為有需要在香港設置常設的檢疫設施，以應付未來可能出現的疫情，當局將於今次新型肺炎疫情過後再作整體評估，考慮本港長遠檢疫需要以作準備。

▼迪士尼二期竹篙灣檢疫中心▼

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港府認為現時確診患者的隔離治療方案仍由西醫專責，暫不適時改變治療方式。（資料圖片） 中西醫用藥安全有待了解 現時治療病人仍由西醫負責 議員陳恒鑌則關注中醫藥在應對疫情的角色，食衞局回覆稱，自2月初起已邀請三間本地大學中醫藥學院的專家，成立中醫專家交流小組，聯同18區中醫診所教研中心，收集並討論內地專家對新冠病毒的資訊及文獻，業界亦可以就「新型冠狀病毒疫情相關項目」，向中醫藥發展基金申請推行相應培訓及研究。治療方面，醫管局諮詢專家意見後，亦計劃在部份中醫診所試行為新型肺炎出院病人提供復資方案，正商討有關細節並期望於本月內推出有關計劃。 不過食衞局指現時仍有一定限制，要讓中醫師參與住院治療，除了中醫和西醫需要作詳細討論及協調外，還需了解中西藥的相互作用、用藥的安全性等，當局稱在上述限制下，接受隔離的病人的治療方案仍由西醫專責小組為主，當局認為現時並不是適當時機改變現行的治療方案和安排。

▼限聚令升級延長▼

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疫情謠言廣傳 惟立法涉複雜議題需社會深入討論

自疫症在本港爆發以來，網上出現不少謠言，導致市面有人搶購食米及廁紙等物資，食衞局稱政府已多次就謠言作澄清，至於會否針對蓄意散播謠言制訂專項法例，食衞局認為涉及複雜的議題，包括對人權的保障、如何界定謠言、如何證明該等人士蓄意散播虛假信息以影響公共秩序等，這些問題均須考慮，並交由社會深入討論。