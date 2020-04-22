消防處去年逾3800宗火警救護召喚涉反修例衝突　擬聘860消防救護

反修例示威衝突去年6月爆發，消防處今日（22日）公布2019年工作回顧，指去年下半年本港發生連串社會事件，遇到不少前所未見困難。消防處去年共接獲37,606宗火警召喚，特別服務召喚全年共有35,284宗；救護召喚總數達到822 ,150宗。去年與聚眾活動有關的火警召喚及緊急救護召喚，分別有1,929宗及1,940宗，即分別佔5%及0.24%。 另外，消防處擬招聘約860名消防和救護職系人員，其中165名為主任級，695名為員佐級，以填補職位空缺。

消防處表示，今年將招聘約860名消防和救護職系人員。（資料圖片）

單日涉反修例火警召喚最多達252宗

消防處公布2019年工作回顧。處方去年分別共接獲37,606宗火警召喚及35,284宗特別服務召喚。火警召喚較2018年增加12.4%，三級或以上的火警有7宗，與2018年相同。

救護服務召喚持續增加2%，去年共有822,150宗，當中緊急救護召喚佔766,679宗，93.4%能夠在12分鐘的目標召達時間內到達事故現場。截至年底，處方共向91%緊急救護召喚者提供調派後指引。

處方特別提到去年起的社會事件及聚眾活動，對處方工作「構成巨大挑戰」。處方指，截至去年底，消防處共接獲與聚眾活動有關的1,929宗火警召喚及1,940宗緊急救護召喚。以單日計，火警召喚最多達252宗，緊急救護召喚則最多達148 宗。

處方︰堵路影響召喚到場時間未能達標

受堵路影響，去年11月有440宗火警召喚及7,539宗緊急救護召喚未能在目標召達時間內到場處理。在個別日子，只有52.7%的火警召喚及77.2%的緊急救護召喚達標，處方形容「情況極不理想」。

加強巡查檢逾千公升電油等懷疑危險品

消防處指，由於有人用危險品作不當用途，因此加強巡查油站、五金店及化工原料店等，以確定有否貯存過量危險品等違例情況。處方共檢獲約61公升懷疑第三類危險品（腐蝕性物質）、約83公升懷疑第四類危險品（有毒物質）及約940公升懷疑第五類危險品（包括電油）。

今年擬招聘860名消防救護

另外，處方於去年共增聘551名消防和救護職系人員，當中73名為主任級，478名為員佐級；今年將招聘約860名消防和救護職系人員，其中165名為主任級，695名為員佐級，以填補職位空缺。第四代調派系統標書已於去年8月批出，預計新系統可於2023年投入服務。