聶德權任公務員事務局局長　工會料必跟進政治中立、宣誓效忠事宜

政府高層人事大變動，公務員事務局局長羅智光被免去，由原為政制及內地事務局局長聶德權接替。由去年6月反修例風波起，公務員亦置身於政治漩渦中，香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，聶德權上任後定必跟進公務員政治中立問題，包括研究公務員宣誓擁護《基本法》、效忠特區政府等。他認為，政府推行時應盡量諮詢公務員意見，以減少爭議。

特首林鄭月娥今日率領新官員見記者，新任公務員事務局局長聶德權強調，未來會率領公務員隊伍以專業高效、廉潔奉公、公正客觀、政治中立精神服務市民，並會秉持以人為本及從心出發態度，加強與各方溝通。林鄭席上回應人事變動是否「整頓公務員系統」時，說公務員對國情認知、國際認識等方面，均有改善空間，不存在履行什麼任務。

林鄭指，由聶德權（左）出任公務員事務局局長，並非要履行什麼任務。（張浩維攝）

香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭坦言，收到消息時亦感到託異，但直言以往不少局長亦是中途離任，評論羅智光任內表現「不過不失」。不過，雖然聶德權具三十多年公務員經驗，惟其擔心聶近年已脫離公務員行列，未必了解前線情況。他強調在社會動盪之際，公務員亦受到很大衝擊，局長需思考「如何安撫員工」，並跟進公務員指引會否過時問題。



他預料，聶德權上任必定跟進公務員政治中立問題，相信會研究公務員宣誓擁護《基本法》、效忠特區政府等，認為過程難免帶來一定爭議。梁指，公務員話語權一向很小，建議政府盡量諮詢，「民主少少好啲，聽下員工表達，特別關乎到政治風波」。