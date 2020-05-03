新冠肺炎│院舍謝絕探訪　孝順女難見八旬父：每日都會諗佢今日點

新冠肺炎疫情下，院舍謝絕探訪，家屬亦不例外。陳小姐的父親今年83歲，患有腦退化症、不良於行且需長期吸氧氣，已入住安老院舍九年。九年來，陳小姐都習慣在下班後到院舍探望父親，陪父親鍛煉身體、為他送上湯水、果汁，一般一星期探望五日。惟疫情令兩人無法相見，陳小姐亦無法親身幫父親剪指甲、護理皮膚。 陳小姐說：「九年嚟 ，今次最長時間無見爸爸」，「咁耐無見，都係掛心嘅，可能每一日都會諗，佢今日點啊」。眼見到院舍內其他長者因年紀增長，健康情況變差，陳小姐亦坦言：「雖然我知道終會有一日，但我希望我父親嘅嗰一日，可以慢啲嚟」。

九年來，陳小姐都習慣在下班後，帶著母親準備的湯水、果汁探望父親。（龔嘉盛攝）

咁耐無見，都係掛心嘅，可能每一日都會諗，佢今日點啊 院舍謝絕探訪，陳小姐和住院舍的父親無法相見

得知無法探望 有好多說不出的感覺

陳小姐的父親今年83歲，患有腦退化症、不良於行且需長期吸氧氣，現已入住安老院舍九年。九年來，陳小姐都習慣在下班後，先回家帶上母親準備的湯水、果汁，到院舍探望父親，一般一星期探望五日，空閒時更會探足七日，即時工作繁忙，每周亦會抽出兩三日探望。而放假時，更會帶父親到茶樓、茶餐廳和一家人聚餐。

然而在新冠肺炎疫情下，陳父所在的院舍在2月初已謝絕家屬探訪。陳小姐認同措施有助保障院友健康，但收到通知時仍感到錯愕，「完全無預測到會去到呢一刻」。雖然對院舍護理有信心，但為人子女，亦難免擔心長期無法見到父親，「都有好多說不出的感覺」。而陳小姐亦擔心外出有感染風險，故亦不敢讓父親離院外出。

疫情下院舍謝絕探訪，陳小姐對父親十分掛心。（龔嘉盛攝）

平日會陪伴父親做運動 幫忙剪指甲 不希望假手於人

陳小姐表示，父親外出時需以輪椅代步，平時可用四腳架助行，雖然院舍亦會安排長者做運動，但會視乎長者精神狀況決定，加上父親很少會主動鍛煉行路，因此她探望父親時，都會「大膽啲，會chur佢行，目的就係希望運動多啲」。陳小姐擔心缺乏了自己的陪伴，父親運動量會較以前少。

除此之外，由於父親有吞嚥問題，陳小姐還會帶上湯水、果汁，並親自喂父親飲湯，希望父親能保持營養。由於現時停止探訪，陳小姐亦不希望麻煩護理人員，故送湯水的次數亦有減少。雖然安老院有護理員負責照顧，但陳小姐仍希望能有機會親自照顧父親，因此平時會親自幫父親剪指甲、清潔皮膚。陳小姐說：「唔係話對院舍無信心，因為我想自己做，唔想假手於人，想自己照顧佢」。

視像對話難取代見面

疫情之下，陳小姐和父親只有一門之隔，但卻難以相見。雖然院舍有提供視像對話服務，但實際卻難以配合，陳小姐說，因父親患有腦退化症，有時會無精神聊天，由於平日需上班，故較難配合視像對話的時間，「佢精神嘅時候我未必得閒，我得閒嘅時候，佢又未必有精神」。

疫情下院舍謝絕探訪，陳小姐感歎：「九年嚟 ，今次最長時間無見爸爸」。（龔嘉盛攝）

雖然我知道終會有一日，但我希望我父親嘅嗰一日，可以慢啲嚟 談及長者年紀大，身體漸漸變差，陳小姐說

九年來 最長時間無見父親

面對面的陪伴，未能以其他方式取代，陳小姐感歎：「九年嚟 ，今次最長時間無見爸爸」，無法相見亦令陳小姐對父親十分掛念，「咁耐無見，都係掛心嘅，可能每一日都會諗，佢今日點啊」。談及父親住安老院九年，陳小姐坦言，見到院舍內其他長者因年紀增長，健康情況變差，「我心態上未能處理到，希望透過我嘅堅持，令佢身體狀況可以穩定啲」，「雖然我知道終會有一日，但我希望我父親嘅嗰一日，可以慢啲嚟」。陳小姐已經成家，她亦擔憂未來若成為人母，照顧父親的時間會比現時少，她說：「始終都唔知將來嘅事，我都盡力做」。

社會福利署回覆查詢時表示，已於今年2月初去信全港安老院，建議訪客盡量避免到訪院舍，以減低感染傳播風險。如有需要，家屬可透過其他方式（例如電話及視像通訊設備）聯絡住客；而院舍會因應個別住客的特殊情況彈性處理有關探訪安排。社署早前亦已再次提醒院舍參照衞生署衞生防護中心發出《預防2019冠狀病毒病(COVID-19)－給安老及殘疾人士院舍的指引》，當中包括訪客安排的指引。

至於全港有提供視像通話服務的院舍數目，社署並沒有備存相關資料。