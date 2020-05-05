【DSE 2020】廠商會中學中文聆聽前五分鐘突插播節目　考生稱受嚇

2020年中學文憑試（DSE）中文科聆聽及綜合能力卷今日（5日）開考，錄音以壓力問題引旨，集中談及靜觀及活在當中，再要求考生撰寫「非常青年、喜悅生活」為題的文章，談及新一代青年應具備的兩項特質。在石峽尾廠商會中學應考、收聽電台廣播的林同學指，臨開考前五分鐘，播放「綠袖子」期間有外來聲音插入，幸沒影響考試：「嚇親，全課室都拿起收音機，但好快無事」。 廠商會中學中文科老師簡慧貞兼試場主任稱，今天聆聽錄音播放前出現小插曲，但沒影響考生應試：「未正式開始、港台播綠袖子期間有個小插曲，似是轉台有節目聲，但很短，沒有影響到考生或考試。」

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在廠商會中學一間課室應考的林同學稱，聆聽錄音正式播放前，曾短暫播放了非綠袖子音樂聲音而受到驚嚇，抬頭發現全課室考生也同一時間拿起收音機，幸最終沒影響考試。他形容試題不難，貼近現實生活，只是錄音語速較快，「兩個答案先後緊接著，寫不及便下一題」。他笑言自己是「佛系」考生，會以昨日作文題目之一的「微笑以對」應對，努力預備餘下兩科考試。

而在隔壁東華張明添中學應考的李同學則笑言， 禮堂環境舒服，電台加油說話太長而睡著了，至錄音訊息播放才集中精神，無留意收音機考前有否出問題，而考場內無人不適，亦已戴口罩應試：「我英文聆聽都在這試場，當時有沙聲，今日無，好過英文。」只餘會計科未考的他稱，尚有個多星期準備，今天會先與朋友「打麻雀」放鬆一下

廠商會中學中文科老師簡慧貞稱，今天中文聆聽錄音播放前曾現轉台小插曲，幸沒影響考核。（鄧穎琳攝）

廠商會中學中文科老師簡慧貞是該校試場主任，她稱，今天聆聽錄音播放前出現小插曲，「未正式開始、港台播綠袖子期間有個小插曲，似是轉台有節目聲，但很短，港台應變快，沒有影響到考生。」

而廠商會中學副校長周修略亦表示，該校獲分配145個考生，只有5人缺席，2個入特別室，屬歷屆DSE以來最少，「過往都有十零個要去特別室，可能座位坐開，減少干擾。」周形容今日考核順利，試場內亦沒人不適，考生認真答卷：「今年少同學如廁，考生認真過往年，相信他們整體都比較珍惜及想考到試。」

廠商會中學副校長周修略形容，今日考核順利，試場內亦沒人不適，考生認真答卷。（鄧穎琳攝）

中文老師：聆聽卷較淺易合格、合考生程度

至於聆聽卷方面，簡慧貞形容較淺易，符合考生程度，相信不難合格，「三個角色語調清晰、主題是靜觀及活在當下，加上今年以比喻、故事等論證，考生應易於掌握。」綜合中文科其他卷目，她相信考生較易合格。

今年聆聽卷甲部全為選擇題，簡指出，連續三年都出選擇題，相信是聆聽卷的趨勢，「選擇題更能看到同學的判斷對錯，避免同學在填充、短答大包圍寫很多內容，寫中同義詞而獲分。」至於過往較多考生懼怕的綜合題，簡指，今次只有三個角色，三人語調清晰易分，答案明確，「即使有甩漏，亦不影響論說方式。」

乙部要求考生以學生會主席身份撰寫「非常青年 喜悅生活」為題的文章，談及新一代青年應具備的兩項特質，並以相應活動為例說明如何培養有關特質；再向高中同學推介一個暑期體驗活動。

簡慧貞說，錄音已說清要求，建議考生以變通、自我認知兩項特質撰文，相信大多考生不會離題，由於閱讀材料較2019年少，估計奪星關鍵集中在論證部份能否就活動解釋新一年青年應具備的兩項特質：「今年沒要求考生歸納大量資料，着重在材料提供的點子內加以發揮，考生應多做延伸解說。」

她指，閱讀材料已提供活動名稱，「提供的活動名稱是提示，考生易估到內容」。惟她提醒，考生須掌握語境意識，「學生會長寫文再放在網上，即供同輩及公眾看，應親切合理，避免套語。」

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