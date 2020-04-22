天文台料本港將有每小時80公里或以上強陣風吹襲　籲市民留室內

天文台於晚上7時45分表示，預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港，呼籲市民盡快到安全地方躲避。 天文台指出，東北季候風正影響廣東，同時與高空擾動相關的雷雨正影響珠江口一帶。強烈季候風信號晚上8時45分生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，即3號風球風力，陣風間中達烈風程度。

一道帶有強陣風雨帶，正由西北向東南吹襲本港。（天文台圖片）

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局部地區有狂風雷暴

晚上8時，天文台錄得氣溫攝氏20度，相對濕度92%，並於晚上7時45分發出雷暴警告，預料香港有局部地區狂風雷暴，有效時間至晚上10時15分。

另外，到7時50分，天文台再發強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度，呼籲市民將花盆及可能被風吹倒的物件應搬入室內，並提醒參加水上運動或海上工作的人士需特別小心，以防大風大浪帶來的危險。

根據風力級數表，時速達80公里的烈風，屬8號風球風力，可令大樹枝吹折，風從門窗之縫隙吹進時會發出高音的鳴叫。街上的垃圾桶、路障等物件可能被吹倒。招牌或棚架搖晃，若不穩固的亦可能被吹倒。