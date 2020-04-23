新冠肺炎・最新｜增兩確診　一人英返港後發病　隔離後看醫生確診

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今日新增兩宗確診，均為輸入個案。其中一人返港後隔離期間發病，但並無通報，直至完成檢疫後，有返工、剪頭髮、看牙醫、到過多處地方後，才看私家醫生確診。

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者。

徐德義：九龍城富豪東方酒店，286位住客完成檢疫，全部為陰性。

張竹君：新增兩宗確診，編號1035、1036，均有外遊紀錄。

#1035，27歲男性，3月31至4月21日到過瑞士及法國，3月16日出現病徵，咳，無味覺及嗅覺，與太太一同在亞博館留樣本，居住於上環，太太檢測陰性後入住檢疫中心。患者已入住瑪麗醫院。

#1036，58歲男，曾到過美國，3月24日英國回港，住跑馬地藍塘道服務式住宅家居檢疫。完成檢疫後有返工，4月7日去過香港會所大廈，但無同事；4月9日去過萬波中心看牙醫，醫護有着PPE保護衣；去過文華東方酒店剪頭髮剪半個鐘；4月21日去皇后大道中看私家醫生，並檢測病毒後確診，當作是輸入個案，入住東區醫院。患者3月26日出現病徵，咳，無味覺，但到完成隔離後才看私家醫生。張竹君提醒，有病徵要儘早報告。9日看牙醫至今已經過了潛伏期，醫務人員亦有保護裝備，風險較低。服務式住宅有三人上門清潔，是密切接觸者。

【16:08】這段時間為了防疫，不少市民都在家工作，放假時也留在家中，保持社交距離。不過，長期留在家中，部分人開始出現情緒困擾，小朋友容易「呻悶」，甚至有夫妻因相處時間長，矛盾日多，家庭問題漸浮現。

中大醫院今天在網上直播，教授9個在家抗疫、處理情緒的小貼士，點擊以下鏈結細閱。

新冠肺炎｜避免長期留家「屈出病」 中大醫院教9招抗情緒困擾

【15:45】食物及衞生局、衞生署及醫院管理局今日下午4時半將舉行新冠肺炎疫情記者會，即代表仍再有新增確診個案。昨日確診的英國返港、於粉嶺家中進行檢疫的2歲男嬰，其母親亦初步確診。

▼今年1月中家長填表報名小一統一派位▼

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小一統一派位│家長注意 教育局提前放榜 改以郵遞通知派位結果

【15:40】教育局今日宣布，原定6月6至7日放榜的小一統一派位，將改在6月3至4日以郵遞方式通知家長派位。如家長在6月5日仍未收到《小一註冊證》或《領取郵件通知卡》，需在6月6日至7日到指定領取中心取回《小一註冊證》

新冠肺炎｜美髮業疫下生意至少跌半 促向從業員每月派9000元紓困

【15:25】從事美髮業的八大協會今日發表聯合聲明，指出生意斷崖式下跌，各區髮廊生意跌幅由50%至70%，旺角、銅鑼灣等旺區在農曆新年旺季，美髮生意更較去年同期大跌80%。八大協會建議，向髪型界從業員發放為期半年、每月9,000元現金資助，以及為未能在兩輪基金受惠的商戶發放一筆過3萬元特惠補償。

從事美髮業的八大協會指出，疫情下生意斷崖式下跌，各區髮廊生意跌幅由50%至70%不等。（邵家輝提供）

限聚令｜健身室停業至少42日 拳館教練或放棄20年心血灰心移民

【13:40】政府延長「限聚令」至5月7日，期間11個場所需繼續關閉，當中健身中心需停業至少42日，惟第二輪防疫抗疫基金只為健身中心提供一次性10萬元資助。停業令延長令業界雪上加霜，有業界批評政府把關不力而令業界承受惡果，事前毫無諮詢，也不了解業內狀況。有業界表示難得找到自己的生存空間，卻被政府一下子打沉，意氣欄柵之餘更考慮結業離場移民離開香港，放棄20年打拼的心血。

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新冠肺炎｜十多人富豪東方酒店過夜等檢測 中午獲悉呈陰性後離開

【12:35】新冠肺炎疫情持續，政府徵用位於九龍城的富豪東方酒店，昨日（22日）起供下午才飛抵機場的返港居民，入住等候病毒檢測結果。今日（23日）上午11時多，首批十多名在酒店等候的居民，在獲悉檢測結果呈陰性後，自行離開酒店，部分人即坐的士返回居所進行14日強制檢疫。

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限聚令｜ClubONE會所一號減兩分店保命 疫下三個月酒樓生意插水

【12:00】會所一號（Club One）執行董事陳浩弘坦言，疫情、限制下，公司面對開業多年的最大挑戰，首見個個客要改期、大減酒席圍數，首次處理外賣酒席食物，他慨歎政府的限制措施主要減少社會爆發機會，更說：「四人一枱令人（業界）頭痛，餐廳有『群組』就仲頭痛呀！」公司計劃於今年內減兩分店，節流「保命」。

限聚令｜何栢良：中斷社區傳播鏈見曙光 5月7日後可考慮放鬆限制

【10:00】新型冠狀病毒疫情近月稍見緩和，上周日更錄得零確診。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，本港疫情整體舒緩當中，「見到有中斷社區傳播鏈嘅曙光。」至於何時能夠正式中斷，何認為，要視乎最後一宗本地確診個案，被隔離後起28日的疫情，若無本地感染個案，可有望解除「限聚令」等措施；若然19日後，疫情走勢不變，到5月7日後，政府可思考如何放寬限制社交措施。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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【08:00】截至周四（23日）上午8時，全國確診病例84296宗，累計死亡人數4642人，疑似病例35宗，治癒病例78098宗，累計境外輸入1610宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

昨日全覽：新冠肺炎・4.22疫情｜再增4宗海外輸入個案 2歲男童母親初步確診

【新冠肺炎】新增4宗確診個案均從英國回港 包括住粉嶺2歲男嬰

【新冠肺炎】消息：多一名出院病人疑復發 37歲女呼吸困難入院

【新冠肺炎】港大醫科生惹確診疑雲 張竹君：屬假陽性或早期染病

新冠肺炎│兩康復患者再驗出陽性反應 許樹昌：相信無傳染力

新冠肺炎｜富豪東方酒店首日轉等候檢測結果中心 料300旅客入住

▼限聚令升級延長▼