新冠肺炎・最新｜增2人確診　1患者檢疫期發病無求醫　足跡遍中環

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今日（23日）新增兩宗確診，均為輸入個案，累計1,036宗個案。其中一人由美國返港後隔離期間發病，但一直無通報衞生署，完成檢疫後他出門到香港會所大廈返工，又到文華東方酒店文華理髮店剪頭髮，再到萬邦行找牙醫剝牙，到過多處地方後，直至本月二（21日）才看私家醫生，今日確診，距離出現病徵後已相隔近一個月。

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【21:05】今天有21名康復者出院，當中包括第929宗個案、21歲尼泊爾裔男子。衞生防護中心曾出錯，把他的父親由檢疫中心送院，其後在約16小時後才發現，改為患者入院。另外，出院的亦包括第276宗、29歲男子，以及第238宗、69歲女子，他們分別是酒吧樂隊群組及玻利維亞旅行團群組的第一名確診者。

【20:40】大律師陸偉表示，該患者未必知悉自己染疾，現時亦無法例明文規範有病徵者必須呈報，故毋須就此負上刑責。不過他倡議，港府可考慮修例堵塞漏洞，提高阻嚇力。

新冠肺炎│58歲男患者家居隔離發病無報告 大律師倡修例應對

【19:45】第1,036宗個案患者，上月24日美國三藩市返港後，於跑馬地藍塘道的服務式住宅The Ellipsis接受強制家居檢疫，期滿後之後曾出入多個地方，包括文華東方酒店2樓的文華理髮店。翻查資料，於文華理髮店修髮至少需480元；The Ellipsis的月租由3.3萬至6.6萬元不等，提供房間清潔服務、床單及毛巾更換等服務，面積介約600平方呎至1,235平方呎。

新冠肺炎｜58歲患者到文華東方理髮 淨剪480元 住所月租3.3萬起

58歲患者（第1036宗）日程。（香港01製圖）

新冠肺炎｜58歲患者居跑馬道藍塘道 帶病到文華東方香港會萬邦行

限聚令｜參加5.1集會是否違法？徐德義僅稱不建議四人以上聚集

新冠肺炎｜張竹君突然點名致謝紀律部隊：因蘭桂坊群組告一段落

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者。

徐德義：九龍城富豪東方酒店，286位住客完成檢疫，全部為陰性。

張竹君：新增兩宗確診，編號1035、1036，均有外遊紀錄。

#1035，27歲男性，3月31至4月21日到過瑞士及法國，3月16日出現病徵，咳，無味覺及嗅覺，與太太一同在亞博館留樣本，居住於上環，太太檢測陰性後入住檢疫中心。患者已入住瑪麗醫院。

#1036，58歲男，曾到過美國，3月24日英國回港，住跑馬地藍塘道服務式住宅家居檢疫。完成檢疫後有返工，4月7日去過香港會所大廈，但無同事；4月9日去過萬波中心看牙醫，醫護有着PPE保護衣；去過文華東方酒店剪頭髮剪半個鐘；4月21日去皇后大道中看私家醫生，並檢測病毒後確診，當作是輸入個案，入住東區醫院。患者3月26日出現病徵，咳，無味覺，但到完成隔離後才看私家醫生。張竹君提醒，有病徵要儘早報告。9日看牙醫至今已經過了潛伏期，醫務人員亦有保護裝備，風險較低。服務式住宅有三人上門清潔，是密切接觸者。

新冠肺炎│中醫門診為出院者免費服務 半年最多10次 包五劑中藥

新冠肺炎｜八鄉隔離營增120個組合屋檢疫單位 全港增至約1700個

【17:40】限聚令延長至下月7日，於佛誕4月30日舉行的長洲太平清醮亦受影響。長洲太平清醮值理會繼早前宣布暫停飄色巡遊及包山嘉年華後，昨日（22日）公布將進一步取消神功戲、佛誕翌日派發平安包等項目。另外，今年三座大包山高度由過往50呎，改為15呎。

搶包山取消｜長洲太平清醮不派平安包 三大包山「縮水」至15呎高

【17:15】「星之子」陳易希研創的光觸媒可重用口罩，於上周三（15日）首度開售，僅三小時已售罄，因此加快生產速度，預計於本周六（25日）下午2時，再次開在網上預售，將有1萬個，每套180元。

口罩肺炎│星之子陳易希研製可重用口罩 周六下午2時第二度開售

【16:08】這段時間為了防疫，不少市民都在家工作，放假時也留在家中，保持社交距離。不過，長期留在家中，部分人開始出現情緒困擾，小朋友容易「呻悶」，甚至有夫妻因相處時間長，矛盾日多，家庭問題漸浮現。

中大醫院今天在網上直播，教授9個在家抗疫、處理情緒的小貼士，點擊以下鏈結細閱。

新冠肺炎｜避免長期留家「屈出病」 中大醫院教9招抗情緒困擾

【15:45】食物及衞生局、衞生署及醫院管理局今日下午4時半將舉行新冠肺炎疫情記者會，即代表仍再有新增確診個案。昨日確診的英國返港、於粉嶺家中進行檢疫的2歲男嬰，其母親亦初步確診。

▼今年1月中家長填表報名小一統一派位▼

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小一統一派位│家長注意 教育局提前放榜 改以郵遞通知派位結果

【15:40】教育局今日宣布，原定6月6至7日放榜的小一統一派位，將改在6月3至4日以郵遞方式通知家長派位。如家長在6月5日仍未收到《小一註冊證》或《領取郵件通知卡》，需在6月6日至7日到指定領取中心取回《小一註冊證》

新冠肺炎｜美髮業疫下生意至少跌半 促向從業員每月派9000元紓困

【15:25】從事美髮業的八大協會今日發表聯合聲明，指出生意斷崖式下跌，各區髮廊生意跌幅由50%至70%，旺角、銅鑼灣等旺區在農曆新年旺季，美髮生意更較去年同期大跌80%。八大協會建議，向髪型界從業員發放為期半年、每月9,000元現金資助，以及為未能在兩輪基金受惠的商戶發放一筆過3萬元特惠補償。

從事美髮業的八大協會指出，疫情下生意斷崖式下跌，各區髮廊生意跌幅由50%至70%不等。（邵家輝提供）

限聚令｜健身室停業至少42日 拳館教練或放棄20年心血灰心移民

【13:40】政府延長「限聚令」至5月7日，期間11個場所需繼續關閉，當中健身中心需停業至少42日，惟第二輪防疫抗疫基金只為健身中心提供一次性10萬元資助。停業令延長令業界雪上加霜，有業界批評政府把關不力而令業界承受惡果，事前毫無諮詢，也不了解業內狀況。有業界表示難得找到自己的生存空間，卻被政府一下子打沉，意氣欄柵之餘更考慮結業離場移民離開香港，放棄20年打拼的心血。

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新冠肺炎｜十多人富豪東方酒店過夜等檢測 中午獲悉呈陰性後離開

【12:35】新冠肺炎疫情持續，政府徵用位於九龍城的富豪東方酒店，昨日（22日）起供下午才飛抵機場的返港居民，入住等候病毒檢測結果。今日（23日）上午11時多，首批十多名在酒店等候的居民，在獲悉檢測結果呈陰性後，自行離開酒店，部分人即坐的士返回居所進行14日強制檢疫。

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限聚令｜ClubONE會所一號減兩分店保命 疫下三個月酒樓生意插水

【12:00】會所一號（Club One）執行董事陳浩弘坦言，疫情、限制下，公司面對開業多年的最大挑戰，首見個個客要改期、大減酒席圍數，首次處理外賣酒席食物，他慨歎政府的限制措施主要減少社會爆發機會，更說：「四人一枱令人（業界）頭痛，餐廳有『群組』就仲頭痛呀！」公司計劃於今年內減兩分店，節流「保命」。

限聚令｜何栢良：中斷社區傳播鏈見曙光 5月7日後可考慮放鬆限制

【10:00】新型冠狀病毒疫情近月稍見緩和，上周日更錄得零確診。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，本港疫情整體舒緩當中，「見到有中斷社區傳播鏈嘅曙光。」至於何時能夠正式中斷，何認為，要視乎最後一宗本地確診個案，被隔離後起28日的疫情，若無本地感染個案，可有望解除「限聚令」等措施；若然19日後，疫情走勢不變，到5月7日後，政府可思考如何放寬限制社交措施。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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【08:00】截至周四（23日）上午8時，全國確診病例84296宗，累計死亡人數4642人，疑似病例35宗，治癒病例78098宗，累計境外輸入1610宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

昨日全覽：新冠肺炎・4.22疫情｜再增4宗海外輸入個案 2歲男童母親初步確診

【新冠肺炎】新增4宗確診個案均從英國回港 包括住粉嶺2歲男嬰

【新冠肺炎】消息：多一名出院病人疑復發 37歲女呼吸困難入院

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新冠肺炎｜富豪東方酒店首日轉等候檢測結果中心 料300旅客入住

▼限聚令升級延長▼