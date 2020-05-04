DSE 2020│中文科聆聽注意　座位或因疫情調動　宜提早到試場查看

2020年中學文憑試（DSE）中文科聆聽及綜合能力卷將於明日（5日）開考，除了要帶備符合規定的耳筒式FM收音機及文具等，亦要及早到場。受新冠肺炎疫情影響，考試座位間距拉闊，有部分考生或會被調往其他課室應考，故考生宜提早到場查看最新座位安排。

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因應疫情，考評局已要求學校盡量擴闊考室座位間的距離，不少於一米，最理想是1.8 米，故被安排到以紅外線系統廣播或學校播音系統廣播（中國語文科（普通話組））試場的考生，有機會被調往以學校播音系統或其他器材廣播的課室應考。故考生抵達試場後，宜查看當日試場最新的座位安排。

確保電量充足 考前一日可到試場實測

聆聽錄音可由電台或紅外線接收系統廣播，而考評局發出的准考證上會列明考生應試試場的廣播方式。獲編配到以電台廣播之試場的考生，必須自行攜帶備有耳筒的收音機應試。至於獲分配紅外線接收系統廣播試場的考生，只須自備有兩個絕緣環的耳筒應試 。

收音機方面，考評局沒指定「DSE專用」或任何收音機型號，只要是符合規定的耳筒式FM收音機便可（包括天線不可影響其他考生或阻礙通道、體積不超過46厘米x15厘米x15厘米），由於具自動調校頻道功能的收音機「追台」時或會接收不穩，故不建議使用。另外，多媒體播放器、藍牙/WiFi設備、手提電話、內置於耳筒的收音機等均不可使用。若考生是最近才購入或向別人借用收音機，應在考試前試用及熟習操作，並需確保電量充足。若有時間，考生可提早到試場學校附近測試接收情況。

考生宜帶備2個圈插頭的耳機（上），大部分收音機均能兼容。（資料圖片／鄺曉斌攝）

宜選單聲道、拉直電線及垂放在兩旁

考試開始前，試場主任會在黑板上寫上該區最適宜選用的頻道，港台會在上午9時30分及9時45分播放有關聆聽考試的簡短通告，並在於9時55分至10時播出民謠 Greensleeves，讓考生確認電台頻道。

收音機如備有立體聲(stereo)及單聲道(mono)兩種接收模式，建議選擇單聲道(mono)。連接收音機與耳筒的電線猶如天線，為達到較佳的接收效果，考生可把電線拉直及垂放在兩旁，不要把電線捲曲。但若多番嘗試接收效果仍不理想，考生應盡快舉手向監考員要求前往「特別室」應試。如因接收問題或收音機和耳筒不能正常運作而前往「特別室」，不會被扣分。

答題方面，考生須按錄音指示在試題答題簿上填寫考生編號及貼上電腦條碼貼紙。須留意，考生在考試錄音播放完畢後要除下耳筒，否則會被扣分。

若遇到接收欠佳，必須在考試當日、在試場內向試場主任提出，否則投訴將不獲處理。