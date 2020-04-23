新冠肺炎｜近四成患者曾赴英國返港後確診　僅20人潛伏期曾到內地

新型冠狀病毒疫情持續，本港昨日（22日）新增四宗確診個案，累計已有1034宗，包括一宗疑似個案。衞生署衞生防護中心資料顯示，在潛伏期內曾到英國的確診患者有400名，佔所有患者的38.7%；其次是美國，共有83名患者曾經到訪，佔本港所有患者的8%。至於率先爆發疫情的中國內地，資料顯示本港有20名患者在潛伏期內曾到訪內地。 而3月經機場入境的人次超過26萬，4月截至21日僅有1.3萬。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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新型肺炎疫情肆虐全球，本港自3月中出現「回流潮」，大批留學生、於外地工作人士等，紛紛從歐美國家回港，當中有數以百計人其後確診。

衞生署衞生防護中心資料顯示，在潛伏期內曾到英國的確診患者有400名，佔所有患者的38.7%，居首位。其次是美國，共有83名患者曾經到訪當地，佔所有患者的8%。法國排名第三，有45名患者曾赴當地，佔所有患者的4%，瑞士、加拿大及西班牙緊隨其後。

至於率先爆疫的中國，本港有20名患者在潛伏期內曾到訪，排名第八。而21名患者曾到過日本，排名第七。

4月機場入境人次大跌

「回流潮」約由3月第二周開始，而港府由3月19日起，要求所有機場入境人士接受14日強制檢疫。翻查資料，今年3月經機場入境本港的人次超過26萬，4月經機場人境人次大減，截至21日僅有1.3萬。