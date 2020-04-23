【新冠肺炎】何柏良：疫情緩和　中斷社區傳播鏈見曙光　

新型冠狀病毒疫情近月稍見緩和，上周日更錄得零確診。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，本港疫情整體舒緩當中，「見到有中斷社區傳播鏈嘅曙光。」至於何時能夠正式中斷，何認為，要視乎最後一宗本地確診個案，被隔離後起28日的疫情，若無本地感染個案，可有望解除「限聚令」等措施；若然19日後，疫情走勢不變，到5月7日後，政府可思考如何放寬限制社交措施。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目訪問時表示，本港疫情整體舒緩當中，「見到有中斷社區傳播鏈嘅曙光。」（資料圖片）

何柏良表示，要審視社區傳播鏈的情況，先視乎三個條件，包括確診數字是否呈下降趨勢、沒有本地輸出個案，以及本地診個案宗數持續單位數。他認為，本港疫情整體舒緩當; 中，亦大致符合以上三個條件，四月十日之後的確診個案，即使有零聲本地確診個案，亦能找到感染源頭，「見到有中斷傳播鏈嘅曙光。」

至於本港何時能夠正式中斷社區傳播鏈，何指，要視乎最後一宗本地確診個案被隔離後起28日的疫情，即由本月19日開始計，若無本地感染個案，可有望解除「限聚」令等措施；若然19日後，目前疫情於兩個多星期後走勢不變，限聚令於5月7日屆滿，或可思考如何放寬限制社交措施。