【新冠肺炎】十多名入住富豪東方酒店檢疫人士　今早獲結果後離開

新冠肺炎疫情持續，政府徵用位於九龍城的富豪東方酒店，昨日(22日)起供海外返港人士等候檢測結果。今日(23日)上午11時44分許，有首批十多名在酒店隔離的返港人士在檢測結果呈陰性後，自行離開酒店。 昨日由菲律賓抵港的黃先生表示，昨日下午3時許到達九龍城富豪東方酒店等候檢疫結果，今早獲通知檢測結果呈陰性，其後離開酒店。他指，酒店內的安排「好好」，會有職員將食物放在門口，而食物的質素也不錯。

政府徵用位於九龍城的富豪東方酒店，由昨日起，下午或晚上由機場抵港的旅客，會由專車接載到酒店，並在酒店內等候新冠肺炎檢測結果。記者今日(23日)到九龍城富豪東方酒店視察。酒店門口有警員駐守，門外設有水馬及拉閘。酒店路口亦設有臨時上落客區。11時20分至30分許，有多名衛生防護中心職員、衛生署職員及救護員進入酒店。

而今日11時44分許，有首批約十多名檢測結果呈陰性的返港人士陸續從酒店離開，他們其後需接受14日家居隔離檢疫。

黃先生指，酒店內的安排「好好」，會有職員將食物放在門口，而食物的質素也不錯。惟他指，職員未有指示他在酒店等候結果期間需量體溫。 （歐嘉樂攝）

昨日由菲律賓抵港的黃先生表示，昨日下午3時許到達九龍城富豪東方酒店等候檢疫結果，他很快便獲安排入住單人房。他今早獲通知檢測結果呈陰性，其後離開酒店。他指，酒店內的安排「好好」，會有職員將食物放在門口，而食物的質素也不錯。惟他指，職員未有指示他在酒店等候結果期間需量體溫。

施先生（右二）和同行女親友今早得知結果為陰性後，離開酒店。（歐嘉樂攝）

同樣從菲律賓抵港的施先生和一名同行女親友一同離開酒店。施先生表示，入住酒店時職員有進行檢查，其後獲安排入住房間，而酒店內亦有提供膳食，他認為政府整體安排「都幾好」。另外，有菲律賓抵港、在港工作的Josie今早得知結果呈陰性，她離開酒店時表示:「是時候回家了」，而由亞博到酒店的檢疫程序都很順暢。

而今早由酒店離開的人士，還需進行14日家居檢疫，他們獲派家居檢疫令文件，及「居安抗疫」流動應用程式使用指南等資料，同時有戴上電子追蹤手環。