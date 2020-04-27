【DSE 2020】通識科卷一談新聞自由及保障國家安全問題

2020年中學文憑試（DSE）核心科目通識科筆試今日（27日）正式開考，試卷分為卷一必答題及卷二選答題，今年卷一試題包括要求考生按提供資料「公眾對香港新聞自由的意見」，描述當中的主要特徵；此外，亦有資料引述《公民權利和政治權利國際公約》指人人發表自由之權利等等，但行使權利亦附有特別責任及義務，亦有限制包括尊重他人權利或名譽；保障國家安全或公共秩序等，指新聞自由並不是絕對，要求考生就新聞兩難闡述答案。 另外亦有題目提供資料，談互聯網及電子屏幕不良趨勢，以及「使用互聯網對公共衞生構成一些風險」；以及發達地區及欠發達地區人口趨勢。

通識科DSE首個核心科目(4月27日)開考，不少考生提早到試場等候，準備心情，亦預留時間作試前檢疫。(梁鵬威攝)

通識科卷一共設3條必答題，今年第一題為個人成長及人際關係單元範疇，試題資料談及青少年使用互聯網的不良影響、青年的網上行為及「遊戲障礙」。題目要求就資料解釋可能引起的個人成長問題，以及就試題所提供的資料可怎樣用作支撐「使用互聯網對公共衛生構成一些風險」的相關論述。

第二題涉及全球化單元範疇，資料談及不同年齡組別在較發達地區及欠發達地區人口所佔的百分比、日本人口勞動力數據、東南亞國家的退休產業等。

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第三題涉及今日香港單元，當中提供資料A公眾對香港新聞自由的意見調查結果；以及資料B的2010年一份期刊文章及2018年的報章評論，當中提及《公民權利和政治權利國際公約》，並引述對出版及發表自由條文，以及尊重他人權利或名譽、保障公家安全或公共秩序等限制，「新聞自由並不是絕對」。

題目要求考生根據資料，描述公眾對香港新聞自由意見的主要特徵；要求考生就試題提供的資料及就自己所知，指出兩個新聞自由與社會責任之間可能出現的兩難情境，闡述答案。

歷屆文憑試通識科卷一（必答）題 2012 人口老化 煙草管制 本地政黨與政府管治效能 2013 肥胖 立法會組成與拉布 性別. 角色 2014 示威遊行與政府管治困難 發電. 能源 酗酒 2015 中國三農問題 青年人整容風氣 國際旅遊發展影響 2016 本地農業 民主程度與競爭力 HIV病毒 2017 本港族裔共融 中國減貧情況 新加坡與本港生活質素 2018 義工與公民身分理解 DSE考試壓力與香港教育制度 器官捐贈經濟補償爭議 2019 立法會不同政治陣營分布、行政長官的政黨背景 塑膠廢物的處理 藉孔子學院談中國全球影響力 資料來源：綜合過往資料

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通識科為2020年文憑試首科開考的核心科目，考評局提醒，考生須要帶備身分證、新舊准考證及文具，應考期間亦須戴口罩、遞交健康申報表及自備糧水。試場會提早在7時50分起讓考生進入，若有發燒（體溫達到攝氏 38 度或以上）、有咳嗽、氣促等急性呼吸道感染徵，或正接受政府指定強制檢疫者，皆不可進入試場。