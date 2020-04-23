涉偽造值勤紀錄近4年騙款33萬　前羅氏清潔工夫婦承認串謀欺詐

廉政公署今日（23日）表示，早前起訴一對夫婦，控告二人偽造丈夫的值勤紀錄接近四年，以詐騙秀茂坪邨的清潔服務承辦商薪金共約33萬元。二人今日在觀塘裁判法院同承認一項串謀欺詐罪名，裁判官將案件押後至8月13日再提訊，二人獲准保釋。

廉政公署今日（23日）表示，早前起訴一對夫婦，控告二人偽造丈夫的值勤紀錄接近四年。（資料圖片）

案情指，案發時秀茂坪邨的物業管理公司將清潔服務合約外判給羅氏清潔，而任職的士司機的72歲阮永祥與其妻子，63歲何惠意案發時均為羅氏清潔的清潔工人。何惠意當時派駐秀茂坪邨，在兩名清潔管工的監督下工作；阮永祥於2012年11月至2016年9月期間亦獲羅氏清潔聘用為清潔工人。

當時阮永祥在該兩名清潔管工指示下，一星期六日、每天兩次在一個人面辨識系統登記值勤，以記錄上下班。案情指阮永祥應其中一名清潔管工要求在秀茂坪邨登記值勤，然而他其實並沒有為羅氏清潔在該邨擔任清潔工作。

二人今日在觀塘裁判法院同承認一項串謀欺詐罪名，裁判官將案件押後至8月13日再提訊。（資料圖片）

阮永祥在受聘羅氏清潔期間，平均每個月收取6,000元月薪，合共約33萬元薪金。他每個月會經何惠意把4,000元現金交給該兩名清潔管工，並保留餘款，阮永祥及何惠意其後均被控串謀欺詐罪名。

廉署指早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述罪行，而房屋署及羅氏清潔在廉署調查案件期間提供全面協助。