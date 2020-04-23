包山王索償案｜馳電單車遭兩車撞至半身癱瘓　黎志偉獲賠1632萬元

曾勇奪長洲搶包山冠軍的「包山王」、號稱「蜘蛛俠」的攀石運動員黎志偉，於2011年在屯門公路駕駛電單車時，疑先後遭兩輛私家車撞到致半身癱瘓，他入稟向兩名肇事司機追討逾千萬賠償，包括醫療費用、損失未來的收入等。高等法院今（23日）頒判詞，裁定黎可獲賠償1632萬元。

「包山王」黎志偉稱對意外已毫無印象。（李慧娜攝）

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兩司機指黎亦有切線

原告為黎志偉，被告為肇事司機唐洪國及徐紹輝。黎指，於2011年12月9日駕駛電單車於屯門公路中線行駛時，首被告的車輛突然切線撞到黎，黎倒地後再遭次被告的車輛撞到。但被告卻稱，黎當時也有切線，雙方未能就意外的法律責任達成任何共識。

身體傷殘影響其教練工作

黎志偉在庭上透露，雖然意外後他於2014年5月成為港隊攀石教練，主要以口述方式教授，但在2016年決定離開港隊，但任教2年後，認為已經傳授自己所有經驗，運動員已無法從他身上獲益，同時亦有其他教練質疑他的能力，因他在運動員發生意外時無法作出應變。

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身體開始出現不同痛楚

他又稱，因近一、兩年身體狀況轉差，身體出現骨痛、神經痛及尿道感染等，有時亦因為電梯問題無法出門，逐步停止擔任私人教練，故就醫療費用、損失未來的收入等索償。

其中一司機承認意外前曾喝酒

兩名肇事司機中，只有其中一司機唐洪國出庭作供，他承認案發當晚，曾荃灣約喝酒半小時，並由荃灣駕駛肇事車輛至案發地點，他承認在意外發生前曾「爬頭」，但沒超速。

唐指，事發前在約在20米看到黎，但黎卻在兩車距離約3米時由中線切至快線，他才收掣不及撞到原告。

司機認撞車時反應有點慢

唐再稱撞擊後已即在快線剎車，當時車輛冒起白煙，唐堅持在快線時已收慢速度，但「反應有啲慢」，收掣不及，代表黎的大狀質疑唐是否因喝酒而反應變慢，唐仍堅持當時為「正常反應」。

唐曾被控4項傳票

唐就是次案件就4項傳票罪認罪，包括車撥失靈，車頭大燈及高燈失靈、倒車燈失靈及非法安裝視像顯示器，但未有被控醉駕；而次被告徐紹輝在不小心駕駛一案中亦最終脫罪。

案件編號：HCPI 1235/2014