新冠肺炎｜58歲患者居跑馬道藍塘道　帶病到文華東方香港會萬邦行

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今日（23日）新增兩宗個案，均為輸入個案，累計1,036宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第1,036宗個案為一名58歲男子，3月24日從三藩市坐國泰航空CX893航班回港，之後家居檢疫期間出現病徵，失去味覺及咳嗽，但一直未有求醫；患者跑馬地藍塘道5至7號的服務式住宅進行強制檢疫14日，之後到中環香港會所大廈上班，又到文華東方酒店理髮店修髮，並到萬邦行看牙醫。

張竹君指，第1,036宗的58歲男患者於3月24日從三藩市乘搭CX893航班回港後，於跑馬地藍塘道5至7號服務式住宅The Ellipsis進行家居隔離。患者在3月26日時出現病徵，出現咳嗽及失去味覺，但未有求醫，亦未通報至相關部門。

她續指，患者於4月6日完成檢疫，翌日（7日）到香港會所大廈上班數小時，不過當時其他同事留家工作。到4月9日，患者曾到中環萬邦行剝牙，當時牙醫及護士都有穿上保護衣等防護裝備。之後4月21日，患者到文華東方酒店的理髮店剪髮，逗留約半小時，期間與職員雙方都有戴上口罩。

3名住所清潔員需強制檢疫

張竹君又指，患者於4月20日就醫抽血檢驗抗體，翌日（21日）留下深喉唾液樣本，結果呈陽性。她表示，由於理髮時都有戴上口罩，相信傳染機會細；但其跑馬地藍塘道的住所有家居清潔服務，有3人曾清潔其家，屬密切接觸者，需要強制檢疫。至於牙醫診所方面，牙醫一般穿上充足保護衣及裝備，不過始終有一定風險，故會安排接受檢驗。

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