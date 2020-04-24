新冠肺炎・最新｜再次無新增確診個案　男高音莫華倫康復出院

新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，昨日（23日）新增2宗個案，均屬輸入個案，累計1,036宗。疫情出現稍為放緩情況，一度延遲的中學文憑試（DSE），今日（24日）亦正式開考，一眾考生需戴上口罩到試場應考。 今日零確診，4點半衞生防護中心張竹君記者會取消。

【16:00】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增2019冠狀病毒病確診個案，本港個案累計仍為1,036宗（包括1,035宗確診個案和一宗疑似個案）。

莫華倫返港後再確診新冠肺炎，曾一度需入ICU，他於今日康復出院。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

【15:34】61歲的男高音莫華倫早前在泰國確診，更一度需入醫院的深切治療部聞氧氣，後因對病毒呈陰性反應而出院，但他在本月12日回港後再次驗到陽性反應，入住東區醫院治療，他於今日康復出院。

【14:37】今日零確診，4點半張竹君記者會取消。

▼DSE 2020 防疫安排▼

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【08:00】截至周五（24日）上午8時，全國確診病例84307宗，累計死亡人數4642人，疑似病例22宗，治癒病例78198宗，累計境外輸入1616宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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▼限聚令升級延長▼

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