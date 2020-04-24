新冠肺炎．最新｜文憑試今日開考　考生須戴口罩應試

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新型冠狀病毒肺炎疫情更日回落，昨日（23日）新增2宗個案，均屬輸入個案，累計1,036宗。疫情出現稍為放緩情況，一度延遲的中學文憑試（DSE），今日（24日）亦正式開考，一眾考生需戴上口罩到試場應考。
▼DSE 2020 防疫安排▼
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【08:00】截至周五（24日）上午8時，全國確診病例84307宗，累計死亡人數4642人，疑似病例22宗，治癒病例78198宗，累計境外輸入1616宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。
▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼
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▼限聚令升級延長▼
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