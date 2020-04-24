將軍澳連儂隧道斬人案｜被告求情：若非有社會運動　事件不會發生

失業男導遊聲稱去年行經將軍澳連儂牆時，看到有人在連儂牆上貼東西，認為這些人令香港經濟變差而感憤怒，回家拿刀折返進行襲擊三名男女，其中一名事主為《信報》前女記者，失業男導遊早前承意有意圖而傷人罪。辯方求情時代表被告再向3名事主表示歉意，但亦指香港去年處於一個歷史上前所未見的社會動盪，直言若非香港發生這場運動，本案不會發生。法官將於本日下午3時半進行判刑。

被告洪震在區域法院承認三項傷人罪。(資料圖片)

被告洪震（50歲），被控於去年8月20日在將軍澳景林邨與頌明苑之行人隧道非法及惡意傷害《信報》姓黃一名姓李的女事主，及一名姓梁的男事主。

被告再向3事主致歉

辯方今進一步求情時，再次替被告向3名事主、親友及廣大香港社會致深切的歉意，被告現已非常後悔，亦希望事主盡快康復，可以恢復正常生活。辯方又提到本案發生在一個非常特殊的社會情況中，香港去年處於一個歷史上前所未見的社會動盪，情況幾乎杜絕了被告的收入，被告因而受到非常特殊的壓力。

若非社會運動事件不會發生

辯方直言，若非香港發生這場運動，此案如此不幸的事件並不會發生，他又重申被告非有暴力傾向的人，望法庭考慮到他有真誠悔意及自首，可給予額外的刑期扣減。

被告大叫：我忍唔住

控方案情指，去年8月20日凌晨，3名事主與另一名朋友在將軍澳連儂牆隧道內吃喝聊天，至凌晨1時許，黃及李在連儂牆工作，被告行入隧道望著過事主等人後離開，之後被告返家，並拿了一把牛肉刀及一把菜刀後返回隧道，情緒激動地逼近李，並大叫：「我忍唔住。」李感到害怕並推開被告，黃上前分開二人時，被告拿出牛肉刀打黃前額，再刺傷她背部，黃在他人扶起後逃跑，被告追趕再刺向。同一時間，李的右肘亦遭被告斬傷，梁上前圖將李拉離現場時，被告多次揮動牛肉刀，令梁頭部及左上臂受傷。

另一男子見被告斬人，曾拾起木梯制止被告，並向他投擲飲料瓶及單車，有途人聽到被告大叫：「嚟呀、嚟呀，玩大佢。」之後被告逃離現場，棄了牛肉刀及當天所穿的衣服。

黃被斬至肋骨骨折出現氣胸

三名事主的臉、手及頭部等均有受傷，黃因肋骨骨折出現氣胸、血胸、右肺萎縮，要施行緊急手術，並一度入住深切治療部，她事後亦患上創傷後壓力症。

被告曾離境，下午返港時被捕，警誡下聲稱，那些人衝向他，憤怒下才揮刀。又承認錯。被告又透露，他原本任職導遊，事發時失業兩三個月，當日行經隧道，看到有人在連儂牆上貼東西，認為這些人令香港經濟變差，因感憤怒而回家拿刀襲擊。事後乘的士往皇崗離港。

案件編號：DCCC834/2019