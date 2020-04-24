限聚令｜多名議員質疑警方執法不公　陳肇始：不知悉情況

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，當局訂立「限聚令」及對食肆作出規管，不過警方執法時就被人質疑有不公的情況。 立法會議員陳志全今天（24日）在會議中質疑警方執法標準不一，甚至有濫權情況，而郭家麒亦批評警方執法時針對青年及「黃店」，質疑屬政治打壓。 食物及衞生局局長陳肇始回應時指，不知悉議員所描述的情況，執法部門會檢視其執法情況，而食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基稱，不同部門會按範疇工作，當局有發指引予不同部門執法人員，而執法人員也需按相關規例去執法。

陳志全質疑警方限聚令有執法不公的情況， 陳肇始回應稱，不知悉情況。 （盧翊銘攝）

陳志全指，根據一些傳媒報道，有人派口罩時被30名警察包圍，但派口罩的行為應是可以獲轄免的項目，另亦有人聚集時人數不多於四人，但被警方指屬違法。他亦指，昨天有人示威時，被警方提醒不應多於四人一組；但另有人示威抗議郭榮鏗時，即使有五人一同聚集，警方卻解釋五人當中的何君堯僅屬嘉賓，不計算在內，「畀市民感覺咪唔好囉！」他亦認為，當局對於食肆、酒吧的規例，在實行首周多數是教育、警告，未有檢控，他質疑當局對陳淑莊事件的處理則有所不同，是「打政敵」的做法。

陳肇始回應時指，「嗰啲情況我唔知悉」，執法部門會檢視其執法情況，而食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基稱，第599F章及第599G章兩條法例分別有6、7個部門負責執法，會按各自範疇工作，當局有發指引予不同部門執法人員，而執法人員也需按相關規例去執法。

陳志全質疑警方針對限聚令時執法不公。（資料圖片／張浩維攝）

其後鄺俊宇亦提問有關警方執法的情況，指有人一人帶狗散步也被控告違反限聚令，擔心條例會成為打壓工具，「我呢個擔心係咪屬實？」陳肇始回應指，法例訂立的初衷是從公共衛生角度考慮，一開始法例推行時，或對法例認識未深，但現時相信已經清晰，當局亦有發出指引予不同執法人員去跟進，「如有特別問題，會跟進。」鄺俊宇追問如有「告錯」的問題會如何解決，陳肇始重申，如發現有問題會處理。

朱凱廸追問當局會如何跟進時，陳偉基稱，當局會適時檢討，如有需要會與其他部門商討，亦可能會更新指引。