限聚令｜陳肇始：撤限制措施視乎多個因素　包括本地有無確診個案

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，食物及衞生局推出「限聚令」、規管食肆、處所等措施，實行至今已接近一個月，最快會在5月7日解除。市民關注有關措施何時才可放寬及取消，食物及衞生局局長陳肇始今天（24日）在立法會衞生事務委員會指，是否解除限聚令等措施需要視乎多個因素，包括本地是否連續28日沒有確診個案；本地個案能否得到控制；醫療機構盛載力等，容許處所重開時，亦會提供指引。 另外，截至4月16日上午，保安局接到2324宗港大滯留在外的求助，來自67個國家地區，以印度、巴基斯坦較多。

限聚令｜多名議員質疑警方執法不公 陳肇始：不知悉情況

4月24日，陳肇始指，撤限聚令等限制措施視乎多個因素。（盧翊銘攝）

陳肇始稱，是否解除限聚令等措施需要視乎多個因素，包括本地是否連續28日沒有確診個案；本地個案能否得到控制；市民衛生情況；市民承受能力；醫療機構盛載力等，容許處所重開時，亦會提供指引。而醫院管理局會檢視可否在十年建院計劃中增加隔離病房，甚至增建整座的傳染病大樓。

黃碧雲與鄭泳舜都指，接到有九龍城區居民反映對當局用富豪東方酒店作等候中心的不滿，位於該酒店旁的寶城大樓居民指，大樓一樓是酒店員工休息、食飯的地方，擔心有職員到該大樓，共用升降機時，有機會傳播病毒。衞生署署長陳漢儀指，當局有為酒店員工提供感染控制培訓，而員工很少接觸旅客，主要由署方職員接觸，而對於需要做清潔工作的酒店員工，當局已提供簡介，也有合適的保護裝備。

▼限聚令升級延長▼

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莫乃光問到政府有無權力徵用酒店作檢疫用途，陳肇始稱現時是租用富豪東方酒店，而食物及衞生局副秘書長(衞生) 陳偉基稱，根據目前的條例，政府沒有權力徵用酒店，即使有權，也需與酒店作出協議，因為相關安排也需有酒店員工的配合。

另外，葉劉淑儀指，印度、巴基斯坦都有人滯留，未能回港，當局會如何協助他們，陳偉基稱截至4月16日上午，保安局接到2324宗求助，來自67個國家地區，以印度、巴基斯坦較多，亦有其他地區。陳肇始指，當局會考慮相關人數、航班安排等問題，亦需協調外交問題。

陳沛然關注衞生防護中心傳染病處主任張竹君的工作安排，陳漢儀指，全部同事齊心，每天也有分工。陳沛然指，如果陳漢儀願意負責例行記者會一天，張竹君就可放假。