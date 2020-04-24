【DSE 2020】考生：口罩侷促檔視線　離場如戲院散場人太多

新冠肺炎疫情下，文憑試今日（24日）終成功開考，首科為視覺藝術科。綜合數名在聖若瑟書院應考考生的試後感，他們多認為試場內防疫措施不俗，包括每名考生獲發一枝搓手液，試前監考人員亦特別廣播，提醒考生不能在考試期間脫口罩；但有個別考生認為戴口罩遮擋視線，感覺侷促影響發揮；亦有人不滿離場時沒分流，憂增感染風險。

新冠肺炎疫情下，文憑試今日（24日）終成功開考，首科為視覺藝術科。

考生：滿意試場內防疫安排、獲贈搓手液

聖若瑟書院文憑試試場主任司徒仲弘表示，今日編配到該校應考的31名考生中，有一人缺席；整體考場秩序良好，所有到場考生亦通過體溫測量及帶齊准考證，無考生咳或不適，亦無考生在考試期間拉開口罩。

林同學：戴口罩遮擋部分視線 未能如常發揮

但林同學則認為，戴口罩影響表現，未能發揮應有水平，「畫紙大，口罩擋了視線、侷促，影響表現」。而陳同學直言，本來擔心考場具傳播風險，但今日人數少，整體防疫措施做得不俗，只是「戴口罩比較眼瞓」，專注力稍有影響。

就讀聖士提反中學的楊同學亦認同，戴口罩考試較易感疲累，「戴口罩、眼罩比較熱，呼熱氣上眼令我昏昏欲睡」。她又說，今日沒聽到咳聲，笑言「可能大家都不敢咳」。但她認為，核心科應考人數增，屆時須更著重個人衛生。

聖若瑟書院文憑試試場主任司徒仲弘表示，考場秩序良好，所有到場考生亦通過體溫測量，無考生咳或不適，亦無考生在考試期間拉開口罩。（鄧穎琳攝）

離場時人數較多、憂增感染風險

考生何同學在試後形容，心情輕鬆不少，整體滿意考場內的防疫安排。惟她稱，離場時校方無分流學生，令她略感擔心，「無距離，猶如電影院散場。」

考生林同學亦對離場安排感擔心，怕增加感染風險，又稱校方收取健康申報表時未有核對考生身份。司徒仲弘解釋，如實申報健康情況屬考生責任，校方在試場外收取表格後，有在試場內核對考生身份；至於沒安排考生分批離場，是因為今天考生人數較少，只有約30人。

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考試期間不忘搓手、自備消毒紙巾抹枱

陳同學則認為，考場冷氣大，無想像中般侷促，由於擔心試場衛生情況，她在試前用自備的消毒紙巾消潔桌面。因應核心科目的考生人數將大增，故她計劃考試期間亦會搓手，保持清潔。

司徒仲弘透露，考生離場後，工友已隨即清潔禮堂、枱及牆壁，而學校管理層及試場主任稍後會再研究有否須改進的地方，如考慮在核心科開考日提早在七時半讓學生入校準備，比考評局建議時間早20分鐘，「出面路窄，多學生排隊會迫。」