N95短缺　醫管局購港產納米口罩過濾率更高　研用豬嘴、消毒法

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，公立醫院的保護裝備當中，以N95口罩最為短缺，最新存量為230萬，比上周減少10萬。醫院管理局研究六大開源節流的方法，包括消毒N95重用、研究「豬咀」等可重用呼吸器、引入其他符合國際標準的口罩，當中包括一款本地廠商在香港生產的納米口罩。 醫管局指，該款納米口罩符合歐盟標準，適合預防空氣傳播疾病，也可用於霧化醫療程序，最快本月底可以購入4萬個，未來或有望每月有數十萬個供應。

莊慧敏指，這款納米口罩符合歐盟標準，適合預防空氣傳播疾病，也可用於霧化醫療程序，最快本月底可以購入4萬個，未來或有望每月有數十萬個供應。（高仲明攝）

創科局研發 本地廠商生產納米口罩

醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生表示，醫管局將會引入一款納米口罩，該口罩由創新及科技局研發，由本地廠商「Profit Royal Pharmaceutical Limited（盈宗製藥有限公司）」生產，品牌為「NASK Mask」，廠房設於香港。該口罩應用納米技術，符合歐盟FFP2R標準，即使用每分鐘95升空氣做測試時，其過濾0.3微米以上氯化鈉氣溶膠顆粒的能力超過98%。

至於公立醫院常用的N95則符合美國標準，即使用每分鐘85升空氣做測試時，其過濾相同粒子的能力高於95%。

這款納米口罩由創新及科技局研發，交由一間本地廠商大量製造，廠房亦設於香港。（高仲明攝）

莊慧敏稱，該款納米口罩可以防水，可預防細至少於5微米的飛沫核，即可預防水痘、麻疹等空氣傳播疾病，也可用於霧化醫療程序，包括急救插喉、支氣管檢查。

這款納米口罩由創新及科技局研發，交由一間本地廠商大量製造，廠房亦設於香港。（高仲明攝） 透氣度高不侷促 醫管局早前為160名員工做納米口罩的面型配合測試（fit test），了解有無漏氣情況，約90%員工通過測試，其他人或因面型太大等問題而未能使用，需使用其他款式。 莊慧敏稱，參與測試的員工大多評價正面，認為納米口罩質地較柔軟，「佢哋話覺得做嘢都無咁焗！」公立醫院註冊護士梁嘉芙稱，這款納米口罩較輕身、貼面，「唔會好侷促，透氣度高，比起N95，戴嗰陣唔使咩技巧，簡單啲。」

冀未來月供醫管局十萬個 比N95貴少少

莊慧敏指，廠商本周會再供應3000個口罩樣本，屆時可讓更多醫護人員試戴，醫管局會收集員工意見。而醫管局向廠商購入的第一批納米口罩有4萬個，約在4月底、5月頭取貨，未來希望可以每月有數十萬個供應。她續指，選擇這個款式是因有較穩定的供應，「廠商機器、人手都充足，可以大量生產，但原材料熔噴布（供應）緊張，佢哋話如果有（貨），都會優先畀醫管局。」

她不願透露納米口罩的價格，但稱較本來的N95「貴少少」，日後即使疫情過去，也希望減少依賴外國入口，或會繼續向廠商訂貨。

N95口罩短缺，最新存量為230萬，比上周減少10萬。醫院管理局研究六大開源節流的方法。（高仲明攝）

試用非醫用N95加全面罩 不用於霧化程序

被問到早前醫護排隊做N95的fit test也需輪候數個月，今次會如何安排，莊慧敏表示，會優先安排在隔離病房工作、需要做霧化程序的醫護做fit test，醫管局現時有近50部密合度測試儀器，相信可以有助改善情況。

除了納米口罩外，醫管局亦有使用其他符合國際標準的口罩，包括一款名為Alpha Pro Tech的口罩，亦正研究符合內地標準的KN95。另一種開源的方法，則是使用「非醫用N95加全面罩」。莊慧敏解釋，非醫用N95也可過濾到0.5微米的粒子，但就不能防水，因此使用時需加上全面罩，也僅適合在為確診者派藥、量血壓時使用，「洗傷口、霧化程序就唔建議。」

醫管局亦正研究使用全面「豬咀」和「動力過濾式呼吸器」的可行性，但首要需先研究如何透過一般用作消毒手術儀器的方式，為口罩做熱力消毒。（高仲明攝）

豬嘴可防病毒 但要研究消毒方式

而部份公立醫院早前曾在病房使用俗稱「豬咀」的半面可更換式呼吸器加面罩，莊慧敏稱「豬咀」濾棉雖不防水，但可防病毒，醫管局亦正研究使用全面「豬咀」和「動力過濾式呼吸器」的可行性，但首要需先研究如何透過一般用作消毒手術儀器的方式，為口罩做熱力消毒。

莊慧敏稱，醫管局也試驗了用雙氧水霧化後消毒N95，「試完之後做fit test，無變型」，不會影響口罩的效能，但現階段仍未會在臨床使用。（高仲明攝）

雙氧水消毒N95無影響效能 仍未臨床用

至於節流方面，莊慧敏稱，除了呼籲醫護謹慎使用及實施「延長使用」外，醫管局也試驗了用雙氧水霧化後消毒N95，「試完之後做fit test，無變型」，她指研究發現消毒N95並不會影響口罩的效能，但現階段仍未會在臨床使用。

N95存貨可用兩個多月

莊慧敏稱，N95最新存量為230萬個，可用兩個多月，她不願透露醫管局的使用量，僅稱十分浮動。由於N95供應緊張，「未講到下一批幾時嚟」，醫管局會繼續研究不同方案的可行性。

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